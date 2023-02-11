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Американский экс-разведчик обвинил США в военных преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 11.02.2023
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Американский экс-разведчик обвинил США в военных преступлениях в Донбассе
Американский экс-разведчик обвинил США в военных преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 11.02.2023
Американский экс-разведчик обвинил США в военных преступлениях в Донбассе
Вашингтон напрямую замешан в военных преступлениях на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:29
2023-02-11T16:52
в мире
сша
вашингтон (штат)
скотт риттер
джейк салливан
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вашингтон напрямую замешан в военных преступлениях на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По словам экс-разведчика, последние свидетельства о том, что Пентагон координирует удары ВСУ из HIMARS по российским позициям, делают страну виновной в преступлениях против гражданского населения, так как каждый залп из установки "покрыт американскими отпечатками"."Теперь мы знаем, что каждая цель, которую поражает HIMARS, выбирается Соединенными Штатами, что означает, что существует цепочка командования личного состава, носящего форму Соединенных Штатов, вовлеченного в это, и вот в чем дело. HIMARS используется для атаки больниц, школ, гражданских зданий, что означает, что американский персонал выбирает цели, поражение которых представляет собой военное преступление", — заявил Риттер.Он напомнил, что ранее американские и другие западные СМИ и организации обвиняли ВСУ в обстрелах гражданских зданий, однако теперь, когда раскрыта роль Вашингтона в этих действиях, Белому дому угрожают политические проблемы.Ранее журналисты газеты The Washington Post заявили, что ВСУ "почти никогда" не наносят удары без конкретных координат, которые предоставляют американские военные, находящиеся в одной из неназванных европейских стран. Журналисты отметили, что речь идет о данных для "ударов по российским позициям" из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS.
https://ria.ru/20230211/litva-1851348314.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), скотт риттер, джейк салливан, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, США, Вашингтон (штат), Скотт Риттер, Джейк Салливан, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
16:29 11.02.2023 (обновлено: 16:52 11.02.2023)
 
Американский экс-разведчик обвинил США в военных преступлениях в Донбассе

Экс-разведчик Риттер обвинил Вооруженные силы США в военных преступлениях в Донбассе

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вашингтон напрямую замешан в военных преступлениях на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам экс-разведчика, последние свидетельства о том, что Пентагон координирует удары ВСУ из HIMARS по российским позициям, делают страну виновной в преступлениях против гражданского населения, так как каждый залп из установки "покрыт американскими отпечатками".
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"Теперь мы знаем, что каждая цель, которую поражает HIMARS, выбирается Соединенными Штатами, что означает, что существует цепочка командования личного состава, носящего форму Соединенных Штатов, вовлеченного в это, и вот в чем дело. HIMARS используется для атаки больниц, школ, гражданских зданий, что означает, что американский персонал выбирает цели, поражение которых представляет собой военное преступление", — заявил Риттер.
Он напомнил, что ранее американские и другие западные СМИ и организации обвиняли ВСУ в обстрелах гражданских зданий, однако теперь, когда раскрыта роль Вашингтона в этих действиях, Белому дому угрожают политические проблемы.
"Теперь мы вовлечены в военные преступления, что говорит мне о том, что Джейк Салливан должен быть вовлечен, должен быть осведомлен об этом и информирует президента, потому что это его работа как советника по национальной безопасности — убедиться, что президент информирован обо всем, что может неожиданно всплыть, и что его не застанут врасплох. И тот факт, что президент продолжает допускать это, потрясает!" — возмутился Риттер.
Ранее журналисты газеты The Washington Post заявили, что ВСУ "почти никогда" не наносят удары без конкретных координат, которые предоставляют американские военные, находящиеся в одной из неназванных европейских стран. Журналисты отметили, что речь идет о данных для "ударов по российским позициям" из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS.
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В миреСШАВашингтон (штат)Скотт РиттерДжейк СалливанМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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