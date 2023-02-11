16:29 11.02.2023 (обновлено: 16:52 11.02.2023)
Американский экс-разведчик обвинил США в военных преступлениях в Донбассе
Экс-разведчик Риттер обвинил Вооруженные силы США в военных преступлениях в Донбассе
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вашингтон напрямую замешан в военных преступлениях на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Теперь мы знаем, что каждая цель, которую поражает HIMARS, выбирается Соединенными Штатами, что означает, что существует цепочка командования личного состава, носящего форму Соединенных Штатов, вовлеченного в это, и вот в чем дело. HIMARS используется для атаки больниц, школ, гражданских зданий, что означает, что американский персонал выбирает цели, поражение которых представляет собой военное преступление", — заявил Риттер.
Он напомнил, что ранее американские и другие западные СМИ и организации обвиняли ВСУ в обстрелах гражданских зданий, однако теперь, когда раскрыта роль Вашингтона в этих действиях, Белому дому угрожают политические проблемы.
"Теперь мы вовлечены в военные преступления, что говорит мне о том, что Джейк Салливан должен быть вовлечен, должен быть осведомлен об этом и информирует президента, потому что это его работа как советника по национальной безопасности — убедиться, что президент информирован обо всем, что может неожиданно всплыть, и что его не застанут врасплох. И тот факт, что президент продолжает допускать это, потрясает!" — возмутился Риттер.
Ранее журналисты газеты The Washington Post заявили, что ВСУ "почти никогда" не наносят удары без конкретных координат, которые предоставляют американские военные, находящиеся в одной из неназванных европейских стран. Журналисты отметили, что речь идет о данных для "ударов по российским позициям" из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS.