https://ria.ru/20230211/ssha-1851418544.html

Американский экс-разведчик обвинил США в военных преступлениях в Донбассе

Американский экс-разведчик обвинил США в военных преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 11.02.2023

Американский экс-разведчик обвинил США в военных преступлениях в Донбассе

Вашингтон напрямую замешан в военных преступлениях на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T16:29

2023-02-11T16:29

2023-02-11T16:52

в мире

сша

вашингтон (штат)

скотт риттер

джейк салливан

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вашингтон напрямую замешан в военных преступлениях на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По словам экс-разведчика, последние свидетельства о том, что Пентагон координирует удары ВСУ из HIMARS по российским позициям, делают страну виновной в преступлениях против гражданского населения, так как каждый залп из установки "покрыт американскими отпечатками"."Теперь мы знаем, что каждая цель, которую поражает HIMARS, выбирается Соединенными Штатами, что означает, что существует цепочка командования личного состава, носящего форму Соединенных Штатов, вовлеченного в это, и вот в чем дело. HIMARS используется для атаки больниц, школ, гражданских зданий, что означает, что американский персонал выбирает цели, поражение которых представляет собой военное преступление", — заявил Риттер.Он напомнил, что ранее американские и другие западные СМИ и организации обвиняли ВСУ в обстрелах гражданских зданий, однако теперь, когда раскрыта роль Вашингтона в этих действиях, Белому дому угрожают политические проблемы.Ранее журналисты газеты The Washington Post заявили, что ВСУ "почти никогда" не наносят удары без конкретных координат, которые предоставляют американские военные, находящиеся в одной из неназванных европейских стран. Журналисты отметили, что речь идет о данных для "ударов по российским позициям" из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS.

https://ria.ru/20230211/litva-1851348314.html

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851063237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, вашингтон (штат), скотт риттер, джейк салливан, министерство обороны сша, вооруженные силы украины