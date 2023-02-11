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В Китае озвучили "холодящие душу" подробности о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.02.2023
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В Китае озвучили "холодящие душу" подробности о ЧП на "Северных потоках"
В Китае озвучили "холодящие душу" подробности о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.02.2023
В Китае озвучили "холодящие душу" подробности о ЧП на "Северных потоках"
Миру необходимо пересмотреть свое отношение к США из-за терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявили обозреватели китайской газеты РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T10:24
2023-02-11T13:59
в мире
цены на нефть
сша
вашингтон (штат)
балтийское море
нато
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Миру необходимо пересмотреть свое отношение к США из-за терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявили обозреватели китайской газеты Huanqiu.Как пояснили авторы статьи, международное сообщество обязано отреагировать на появившиеся благодаря журналисту-расследователю Хершу подробности причастности властей США к инциденту, несмотря на сопротивление некоторых государств."Всплывшие подробности холодят душу. Например, сообщается, что Вашингтон тайно планировал это дело с конца 2021 года, задолго до начала российско-украинского конфликта. Во время более чем девятимесячных дебатов Вашингтон сосредоточился не на том, взрывать ли газопровод "Северный поток", а на том, как не оставить после себя никаких улик, поэтому исполнение было тщательно спланировано с точки зрения того, кто, где и когда это сделает", — пояснили в издании.Для Белого дома, по мнению китайских журналистов, разрушение российско-немецкого проекта имело колоссальное политическое и экономическое значение.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.
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сша
вашингтон (штат)
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в мире, цены на нефть, сша, вашингтон (штат), балтийское море, нато, северный поток, северный поток — 2
В мире, Цены на нефть, США, Вашингтон (штат), Балтийское море, НАТО, Северный поток, Северный поток — 2
10:24 11.02.2023 (обновлено: 13:59 11.02.2023)
 
В Китае озвучили "холодящие душу" подробности о ЧП на "Северных потоках"

Huanqiu: миру предстоит пересмотреть отношения с США из-за подрыва "Северных потоков"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Миру необходимо пересмотреть свое отношение к США из-за терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявили обозреватели китайской газеты Huanqiu.
Как пояснили авторы статьи, международное сообщество обязано отреагировать на появившиеся благодаря журналисту-расследователю Хершу подробности причастности властей США к инциденту, несмотря на сопротивление некоторых государств.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
02:17
В США раскрыли самую большую слабость Байдена
"Всплывшие подробности холодят душу. Например, сообщается, что Вашингтон тайно планировал это дело с конца 2021 года, задолго до начала российско-украинского конфликта. Во время более чем девятимесячных дебатов Вашингтон сосредоточился не на том, взрывать ли газопровод "Северный поток", а на том, как не оставить после себя никаких улик, поэтому исполнение было тщательно спланировано с точки зрения того, кто, где и когда это сделает", — пояснили в издании.
Для Белого дома, по мнению китайских журналистов, разрушение российско-немецкого проекта имело колоссальное политическое и экономическое значение.
"С подрывом газопровода "Северный поток" единственный оставшийся мост для построения общей безопасности в Европе был разрушен, что означает, что западноевропейские страны должны сделать выбор в пользу глубокой привязки к США на перекрестке конфликта между Россией и Украиной", — отметили авторы.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
03:40
Авиация НАТО летом кружила над местами будущих взрывов на "Северном потоке"
 
В миреЦены на нефтьСШАВашингтон (штат)Балтийское мореНАТОСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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