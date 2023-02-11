10:24 11.02.2023 (обновлено: 13:59 11.02.2023)
В Китае озвучили "холодящие душу" подробности о ЧП на "Северных потоках"
Huanqiu: миру предстоит пересмотреть отношения с США из-за подрыва "Северных потоков"
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Миру необходимо пересмотреть свое отношение к США из-за терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявили обозреватели китайской газеты Huanqiu.
Как пояснили авторы статьи, международное сообщество обязано отреагировать на появившиеся благодаря журналисту-расследователю Хершу подробности причастности властей США к инциденту, несмотря на сопротивление некоторых государств.
"Всплывшие подробности холодят душу. Например, сообщается, что Вашингтон тайно планировал это дело с конца 2021 года, задолго до начала российско-украинского конфликта. Во время более чем девятимесячных дебатов Вашингтон сосредоточился не на том, взрывать ли газопровод "Северный поток", а на том, как не оставить после себя никаких улик, поэтому исполнение было тщательно спланировано с точки зрения того, кто, где и когда это сделает", — пояснили в издании.
Для Белого дома, по мнению китайских журналистов, разрушение российско-немецкого проекта имело колоссальное политическое и экономическое значение.
"С подрывом газопровода "Северный поток" единственный оставшийся мост для построения общей безопасности в Европе был разрушен, что означает, что западноевропейские страны должны сделать выбор в пользу глубокой привязки к США на перекрестке конфликта между Россией и Украиной", — отметили авторы.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.