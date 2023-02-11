https://ria.ru/20230211/ssha-1851372858.html

В Китае озвучили "холодящие душу" подробности о ЧП на "Северных потоках"

В Китае озвучили "холодящие душу" подробности о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.02.2023

В Китае озвучили "холодящие душу" подробности о ЧП на "Северных потоках"

Миру необходимо пересмотреть свое отношение к США из-за терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявили обозреватели китайской газеты РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T10:24

2023-02-11T10:24

2023-02-11T13:59

в мире

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сша

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нато

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Миру необходимо пересмотреть свое отношение к США из-за терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявили обозреватели китайской газеты Huanqiu.Как пояснили авторы статьи, международное сообщество обязано отреагировать на появившиеся благодаря журналисту-расследователю Хершу подробности причастности властей США к инциденту, несмотря на сопротивление некоторых государств."Всплывшие подробности холодят душу. Например, сообщается, что Вашингтон тайно планировал это дело с конца 2021 года, задолго до начала российско-украинского конфликта. Во время более чем девятимесячных дебатов Вашингтон сосредоточился не на том, взрывать ли газопровод "Северный поток", а на том, как не оставить после себя никаких улик, поэтому исполнение было тщательно спланировано с точки зрения того, кто, где и когда это сделает", — пояснили в издании.Для Белого дома, по мнению китайских журналистов, разрушение российско-немецкого проекта имело колоссальное политическое и экономическое значение.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.

https://ria.ru/20230211/bayden-1851347616.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, сша, вашингтон (штат), балтийское море, нато, северный поток, северный поток — 2