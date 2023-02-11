https://ria.ru/20230211/spetsoperatsiya-1851403766.html

Российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников

Российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.02.2023

Российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за сутки уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также пять снарядов... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:47

2023-02-11T14:47

2023-02-11T14:48

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836865797_32:592:2131:1773_1920x0_80_0_0_aeb9e8fe8c83d8eff9af45a5a3349547.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково, Кременная, Луганской народной республики, Александровка Донецкой народной республики, Жовтневое, Фёдоровка, Обильное и Дорожнянка Запорожской области, Рыбальче Херсонской области, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства.Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 384 самолета, 207 вертолетов, 3088 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7826 танков и других боевых бронированных машин, 1015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8326 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230211/rls-1851403076.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область