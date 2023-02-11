Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/spetsoperatsiya-1851403766.html
Российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников
Российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.02.2023
Российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также пять снарядов... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:47
2023-02-11T14:48
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836865797_32:592:2131:1773_1920x0_80_0_0_aeb9e8fe8c83d8eff9af45a5a3349547.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково, Кременная, Луганской народной республики, Александровка Донецкой народной республики, Жовтневое, Фёдоровка, Обильное и Дорожнянка Запорожской области, Рыбальче Херсонской области, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства.Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 384 самолета, 207 вертолетов, 3088 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7826 танков и других боевых бронированных машин, 1015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8326 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230211/rls-1851403076.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836865797_214:542:1856:1773_1920x0_80_0_0_e4706f64e9e01f3d486a37d9f1163155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
14:47 11.02.2023 (обновлено: 14:48 11.02.2023)
 
Российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников

Минобороны: российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников и пять снарядов HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково, Кременная, Луганской народной республики, Александровка Донецкой народной республики, Жовтневое, Фёдоровка, Обильное и Дорожнянка Запорожской области, Рыбальче Херсонской области, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства.
Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 384 самолета, 207 вертолетов, 3088 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7826 танков и других боевых бронированных машин, 1015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8326 единиц специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
14:43Специальная военная операция на Украине
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала