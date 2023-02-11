14:47 11.02.2023 (обновлено: 14:48 11.02.2023)
Российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников
Минобороны: российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников и пять снарядов HIMARS
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково, Кременная, Луганской народной республики, Александровка Донецкой народной республики, Жовтневое, Фёдоровка, Обильное и Дорожнянка Запорожской области, Рыбальче Херсонской области, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства.
Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 384 самолета, 207 вертолетов, 3088 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7826 танков и других боевых бронированных машин, 1015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8326 единиц специальной военной автомобильной техники.