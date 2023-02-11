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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.02.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 140 украинских военных, 14 единиц техники, а также три артиллерийских РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:46

2023-02-11T14:46

2023-02-11T15:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 140 украинских военных, 14 единиц техники, а также три артиллерийских склада, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении в результате успешных наступательных действий Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица Krab польского производства, гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, вооруженные силы украины, украина, авдеевка, видео