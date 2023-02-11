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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.02.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 140 украинских военных, 14 единиц техники, а также три артиллерийских РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:46
2023-02-11T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
вооруженные силы украины
украина
авдеевка
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 140 украинских военных, 14 единиц техники, а также три артиллерийских склада, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении в результате успешных наступательных действий Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица Krab польского производства, гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины, украина, авдеевка, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Авдеевка
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 140 украинских военных, 14 единиц техники, а также три артиллерийских склада, сообщили в субботу в Минобороны России.
2023-02-11T14:46
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14:46 11.02.2023 (обновлено: 15:57 11.02.2023)
 
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: на Донецком направлении уничтожены свыше 140 военных ВСУ и 14 единиц техники

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК Тор М2У - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК "Тор М2У". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 140 украинских военных, 14 единиц техники, а также три артиллерийских склада, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На донецком направлении в результате успешных наступательных действий Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица Krab польского производства, гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВооруженные силы УкраиныУкраинаАвдеевка
 
 
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