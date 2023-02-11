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Российские военные продвинулись на два километра на кременском участке - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные продвинулись на два километра на кременском участке
Российские военные продвинулись на два километра на кременском участке - РИА Новости, 11.02.2023
Российские военные продвинулись на два километра на кременском участке
Разведчики Западного военного округа продвинулись на два километра на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:44
2023-02-11T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
кременная
западный военный округ (зво)
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 фев — РИА Новости. Разведчики Западного военного округа продвинулись на два километра на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, донбасс, кременная, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Кременная, Западный военный округ (ЗВО)
12:44 11.02.2023 (обновлено: 14:08 11.02.2023)
 
Российские военные продвинулись на два километра на кременском участке

Разведчики ЗВО продвинулись на два километра на кременском участке за последние дни

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на передовой
Военнослужащий ВС России на передовой - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России на передовой
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 фев — РИА Новости. Разведчики Западного военного округа продвинулись на два километра на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

"За три дня более чем на два километра было продвижение, не только здесь, а и на всех участках (в этом районе. — Прим. ред.). Значительная территория леса была зачищена", — рассказал разведчик ЗВО, выполняющий задачи в этой операции.

Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассКременнаяЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
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