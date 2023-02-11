https://ria.ru/20230211/spetsoperatsiya-1851387656.html
Российские военные продвинулись на два километра на кременском участке
Российские военные продвинулись на два километра на кременском участке - РИА Новости, 11.02.2023
Российские военные продвинулись на два километра на кременском участке
Разведчики Западного военного округа продвинулись на два километра на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:44
2023-02-11T12:44
2023-02-11T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
кременная
западный военный округ (зво)
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 фев — РИА Новости. Разведчики Западного военного округа продвинулись на два километра на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, кременная, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Кременная, Западный военный округ (ЗВО)
12:44 11.02.2023 (обновлено: 14:08 11.02.2023)
Российские военные продвинулись на два километра на кременском участке
Разведчики ЗВО продвинулись на два километра на кременском участке за последние дни