https://ria.ru/20230211/spetsoperatsiya-1851359133.html
Российские десантники рассказали, как "Нона-С" поддерживает наступление
Российские десантники рассказали, как "Нона-С" поддерживает наступление - РИА Новости, 11.02.2023
Российские десантники рассказали, как "Нона-С" поддерживает наступление
Российские десантники помогают продвигаться наступающим бойцам благодаря самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С". Корреспондент РИА Новости наблюдал за РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T08:18
2023-02-11T08:18
2023-02-11T09:16
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
украина
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851364999_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3b2ba4c370bea03cf39f483bad19a1f.jpg
ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Российские десантники помогают продвигаться наступающим бойцам благодаря самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С". Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой артиллеристов в Луганской Народной Республике. "В данный момент происходит наступление наших войск, и мы ведем артиллерийскую поддержку наступающих войск", — рассказал командир подразделения. Он отметил, что десантники точечно и аккуратно наносят удар по живой силе противника, находящегося вблизи российских подразделений. По его словам, на день приходится до 15 целей, при этом за сутки расходуется до 150 снарядов. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851040877.html
https://ria.ru/20230210/vsu-1851200400.html
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851364999_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c240e3c136939f5f75fe3ade73f0fa15.jpg
Работа самоходной артустановки "Нона-С" в ЛНР
Российские десантники из самоходной артустановки "Нона-С" поддерживают наступление российских сил в ходе спецоперации, расходуя до 150 снарядов в день. Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой артиллеристов в ЛНР.
2023-02-11T08:18
true
PT2M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, украина, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Владимир Путин, Безопасность
08:18 11.02.2023 (обновлено: 09:16 11.02.2023)
Российские десантники рассказали, как "Нона-С" поддерживает наступление
"Нона-С" поддерживает российское наступление, расходуя до 150 снарядов в день