https://ria.ru/20230211/siriya-1851413315.html
Асад поблагодарил российских спасателей
Асад поблагодарил российских спасателей - РИА Новости, 11.02.2023
Асад поблагодарил российских спасателей
Президент Сирии Башар Асад прибыл в город Джебла, где работают российские спасатели, и поблагодарил их за помощь в ликвидации последствий землетрясения,... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:51
2023-02-11T15:51
2023-02-11T16:25
в мире
россия
сирия
башар асад
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад прибыл в город Джебла, где работают российские спасатели, и поблагодарил их за помощь в ликвидации последствий землетрясения, добавив, что сирийский народ никогда не забудет оказанную Россией помощь, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Сегодня президент Сирии Башар Асад прибыл в город Джебла, где работает группировка российских спасателей, чтобы лично высказать им слова благодарности за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Башар Асад был восхищен работой специалистов МЧС России, круглосуточно разбирающих завалы в борьбе за жизни граждан Сирии", - сказали в ведомстве. В МЧС РФ добавили, что российские спасатели рассказали Асаду о ходе поисково-спасательных работ, как организовано взаимодействие с сирийскими коллегами и международными группами спасателей, а также о гуманитарной помощи, которой была доставлена в Сирию авиацией МЧС России накануне вечером. "Они отметили, что по поручению президента России Владимира Путина РФ оказывает всестороннюю помощь Сирии, а глава МЧС России Александр Куренков лично держит на контроле вопросы проведения аварийно-спасательных работ", - добавили в МЧС. В свою очередь, согласно видео, которое распространило МЧС РФ, Асад выразил благодарность. "Хотел бы поблагодарить весь состав, который принимал участие в спасательной операции. Конечно же, и министра МЧС, министра обороны и президента Владимира Путина. Естественно, сирийский народ никогда не забудет ту помощь, которую предоставил им российский народ", - перевёл слова сирийского президента переводчик.
https://ria.ru/20230210/pogibshie-1851332678.html
https://ria.ru/20230210/siriya-1851332132.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851417624_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_166f54f4c5ef2dba35788eaeae58dd5a.jpg
Президент Сирии Асад с российскими спасателями в городе Джебла
Президент Сирии Башар Асад прибыл в город Джебла, где работают российские спасатели, поблагодарил их за участие в ликвидации последствий землетрясения, добавив, что сирийский народ никогда не забудет оказанную помощь
2023-02-11T15:51
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, башар асад, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Россия, Сирия, Башар Асад, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
15:51 11.02.2023 (обновлено: 16:25 11.02.2023)
Асад поблагодарил российских спасателей
Асад поблагодарил российских спасателей и отметил, что Сирия никогда не забудет их помощь
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад прибыл в город Джебла, где работают российские спасатели, и поблагодарил их за помощь в ликвидации последствий землетрясения, добавив, что сирийский народ никогда не забудет оказанную Россией помощь, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"Сегодня президент Сирии Башар Асад прибыл в город Джебла, где работает группировка российских спасателей, чтобы лично высказать им слова благодарности за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Башар Асад был восхищен работой специалистов МЧС России, круглосуточно разбирающих завалы в борьбе за жизни граждан Сирии", - сказали в ведомстве.
В МЧС РФ добавили, что российские спасатели рассказали Асаду о ходе поисково-спасательных работ, как организовано взаимодействие с сирийскими коллегами и международными группами спасателей, а также о гуманитарной помощи, которой была доставлена в Сирию авиацией МЧС России накануне вечером.
"Они отметили, что по поручению президента России Владимира Путина
РФ оказывает всестороннюю помощь Сирии, а глава МЧС России Александр Куренков
лично держит на контроле вопросы проведения аварийно-спасательных работ", - добавили в МЧС.
В свою очередь, согласно видео, которое распространило МЧС РФ, Асад выразил благодарность.
"Хотел бы поблагодарить весь состав, который принимал участие в спасательной операции. Конечно же, и министра МЧС, министра обороны и президента Владимира Путина. Естественно, сирийский народ никогда не забудет ту помощь, которую предоставил им российский народ", - перевёл слова сирийского президента переводчик.