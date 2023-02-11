https://ria.ru/20230211/siriya-1851413315.html

Асад поблагодарил российских спасателей

Асад поблагодарил российских спасателей - РИА Новости, 11.02.2023

Асад поблагодарил российских спасателей

Президент Сирии Башар Асад прибыл в город Джебла, где работают российские спасатели, и поблагодарил их за помощь в ликвидации последствий землетрясения,... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T15:51

2023-02-11T15:51

2023-02-11T16:25

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башар асад

владимир путин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад прибыл в город Джебла, где работают российские спасатели, и поблагодарил их за помощь в ликвидации последствий землетрясения, добавив, что сирийский народ никогда не забудет оказанную Россией помощь, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Сегодня президент Сирии Башар Асад прибыл в город Джебла, где работает группировка российских спасателей, чтобы лично высказать им слова благодарности за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Башар Асад был восхищен работой специалистов МЧС России, круглосуточно разбирающих завалы в борьбе за жизни граждан Сирии", - сказали в ведомстве. В МЧС РФ добавили, что российские спасатели рассказали Асаду о ходе поисково-спасательных работ, как организовано взаимодействие с сирийскими коллегами и международными группами спасателей, а также о гуманитарной помощи, которой была доставлена в Сирию авиацией МЧС России накануне вечером. "Они отметили, что по поручению президента России Владимира Путина РФ оказывает всестороннюю помощь Сирии, а глава МЧС России Александр Куренков лично держит на контроле вопросы проведения аварийно-спасательных работ", - добавили в МЧС. В свою очередь, согласно видео, которое распространило МЧС РФ, Асад выразил благодарность. "Хотел бы поблагодарить весь состав, который принимал участие в спасательной операции. Конечно же, и министра МЧС, министра обороны и президента Владимира Путина. Естественно, сирийский народ никогда не забудет ту помощь, которую предоставил им российский народ", - перевёл слова сирийского президента переводчик.

https://ria.ru/20230210/pogibshie-1851332678.html

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Президент Сирии Асад с российскими спасателями в городе Джебла Президент Сирии Башар Асад прибыл в город Джебла, где работают российские спасатели, поблагодарил их за участие в ликвидации последствий землетрясения, добавив, что сирийский народ никогда не забудет оказанную помощь 2023-02-11T15:51 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сирия, башар асад, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии