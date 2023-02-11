Ивана Силаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Последнего председателя Совмина РСФСР Ивана Силаева похоронили на Троекуровском кладбище
Иван Силаев. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Последнего председателя Совета министров РСФСР Ивана Силаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Силаев, возглавлявший Совмин РСФСР два последних года существования Советского Союза, скончался 8 февраля на 93-м году.
В 1954 году он окончил Казанский авиационный институт, после чего поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне – филиал ОАК нижегородский авиазавод "Сокол"), где прошел путь от мастера до директора предприятия. Силаев внес большой организационный вклад в реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства.
В 1974 году Силаев переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях замминистра и министра авиапромышленности СССР. В 1985-1990 годах занимал должность заместителя председателя совета министров СССР, в 1990-1991 годах – председателя Совета министров РСФСР.
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