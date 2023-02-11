https://ria.ru/20230211/silaev-1851404816.html

Ивана Силаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Ивана Силаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 11.02.2023

Ивана Силаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Последнего председателя Совета министров РСФСР Ивана Силаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:54

2023-02-11T14:54

2023-02-11T14:54

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общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Последнего председателя Совета министров РСФСР Ивана Силаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Силаев, возглавлявший Совмин РСФСР два последних года существования Советского Союза, скончался 8 февраля на 93-м году. В 1954 году он окончил Казанский авиационный институт, после чего поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне – филиал ОАК нижегородский авиазавод "Сокол"), где прошел путь от мастера до директора предприятия. Силаев внес большой организационный вклад в реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства. В 1974 году Силаев переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях замминистра и министра авиапромышленности СССР. В 1985-1990 годах занимал должность заместителя председателя совета министров СССР, в 1990-1991 годах – председателя Совета министров РСФСР.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рсфср, москва, общество