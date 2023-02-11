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В Москве завершилось прощание с Иваном Силаевым - РИА Новости, 11.02.2023
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В Москве завершилось прощание с Иваном Силаевым
В Москве завершилось прощание с Иваном Силаевым - РИА Новости, 11.02.2023
В Москве завершилось прощание с Иваном Силаевым
Прощание с председателем Совета министров РСФСР Иваном Силаевым завершилось на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T13:17
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прощание с председателем Совета министров РСФСР Иваном Силаевым завершилось на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Попрощаться с ним собрались близкие, родные и бывшие коллеги, в том числе министр промышленности РСФСР в 1990-1991 годах Виктор Кисин. "В этот печальный день, можно сказать, ушла эпоха - эпоха человека, который воспитал державу… Иван Степанович, помимо того что имел прямое отношение к технике, многим дал путевку в жизнь", - сказал Кисин на церемонии.Силаев, возглавлявший совет министров РСФСР в 1990-1991 годах, скончался в возрасте 92 лет 8 февраля 2023 года. Он окончил Казанский авиационный институт в 1954 году, после чего поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне – филиал ОАК нижегородский авиазавод "Сокол"), где прошел путь от мастера до директора предприятия. Силаев внес большой организационный вклад в реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства, отметили в ОАК. В 1974 году Силаев переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях замминистра и министра авиапромышленности Советского Союза. В 1985-1990 годах занимал должность заместителя председателя совета министров СССР, в 1990-1991 годах – председателя Совета министров РСФСР.
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РСФСР, СССР, Москва, Общество
13:17 11.02.2023 (обновлено: 14:12 11.02.2023)
 
В Москве завершилось прощание с Иваном Силаевым

В Москве завершилось прощание с последним главой Совмина РСФСР Иваном Силаевым

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в медиабанкИван Силаев
Иван Силаев - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Иван Силаев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прощание с председателем Совета министров РСФСР Иваном Силаевым завершилось на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Попрощаться с ним собрались близкие, родные и бывшие коллеги, в том числе министр промышленности РСФСР в 1990-1991 годах Виктор Кисин.
"В этот печальный день, можно сказать, ушла эпоха - эпоха человека, который воспитал державу… Иван Степанович, помимо того что имел прямое отношение к технике, многим дал путевку в жизнь", - сказал Кисин на церемонии.
Силаев, возглавлявший совет министров РСФСР в 1990-1991 годах, скончался в возрасте 92 лет 8 февраля 2023 года. Он окончил Казанский авиационный институт в 1954 году, после чего поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне – филиал ОАК нижегородский авиазавод "Сокол"), где прошел путь от мастера до директора предприятия.
Силаев внес большой организационный вклад в реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства, отметили в ОАК. В 1974 году Силаев переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях замминистра и министра авиапромышленности Советского Союза. В 1985-1990 годах занимал должность заместителя председателя совета министров СССР, в 1990-1991 годах – председателя Совета министров РСФСР.
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