13:17 11.02.2023 (обновлено: 14:12 11.02.2023)
В Москве завершилось прощание с Иваном Силаевым
В Москве завершилось прощание с последним главой Совмина РСФСР Иваном Силаевым
Иван Силаев. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прощание с председателем Совета министров РСФСР Иваном Силаевым завершилось на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Попрощаться с ним собрались близкие, родные и бывшие коллеги, в том числе министр промышленности РСФСР в 1990-1991 годах Виктор Кисин.
"В этот печальный день, можно сказать, ушла эпоха - эпоха человека, который воспитал державу… Иван Степанович, помимо того что имел прямое отношение к технике, многим дал путевку в жизнь", - сказал Кисин на церемонии.
Силаев, возглавлявший совет министров РСФСР в 1990-1991 годах, скончался в возрасте 92 лет 8 февраля 2023 года. Он окончил Казанский авиационный институт в 1954 году, после чего поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне – филиал ОАК нижегородский авиазавод "Сокол"), где прошел путь от мастера до директора предприятия.
Силаев внес большой организационный вклад в реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства, отметили в ОАК. В 1974 году Силаев переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях замминистра и министра авиапромышленности Советского Союза. В 1985-1990 годах занимал должность заместителя председателя совета министров СССР, в 1990-1991 годах – председателя Совета министров РСФСР.
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