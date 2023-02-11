01:47 11.02.2023 (обновлено: 01:54 11.02.2023)
Вучич: Сербия находится в центре напряженности между Западом и Россией
Вучич заявил о сложном положении Сербии из-за отказа поддержать антироссийские санкции
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Сербия, которая придерживается самостоятельной политики и отказывается поддержать санкции против РФ, с обострением конфликта на Украине оказывается в центре напряженности между Западом и Россией, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Они (Запад – ред.) знают, что если не смогут полностью победить (президента РФ Владимира- ред.) Путина в ближайшие пять-шесть месяцев, то в Польше пройдут выборы в сентябре, в США избирательная кампания начинается практически в конце года, в России выборы весной 2024 года, и они не хотят допустить, чтобы Путин стал победителем, а также предстоят британские выборы в следующем году", - заявил Вучич в эфире TV Prva.
По его словам, все эти избирательные кампании и их результаты глобально значимы и могут повлиять на ход вооруженного конфликта на Украине.
"Им придется как-то завершить конфликт в ближайшие пять-шесть месяцев, Западу нужно, чтобы к тому моменту не было доступа для русских на Балканы. Русские не могут позволить, чтобы у Запада была такая чистая позиция … Наша Сербия буквально будет между молотом и наковальней", - подчеркнул сербский лидер.
Ранее Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.