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Вучич: Сербия находится в центре напряженности между Западом и Россией - РИА Новости, 11.02.2023
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Вучич: Сербия находится в центре напряженности между Западом и Россией
Вучич: Сербия находится в центре напряженности между Западом и Россией - РИА Новости, 11.02.2023
Вучич: Сербия находится в центре напряженности между Западом и Россией
Сербия, которая придерживается самостоятельной политики и отказывается поддержать санкции против РФ, с обострением конфликта на Украине оказывается в центре... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T01:47
2023-02-11T01:54
в мире
россия
сербия
украина
александр вучич
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Сербия, которая придерживается самостоятельной политики и отказывается поддержать санкции против РФ, с обострением конфликта на Украине оказывается в центре напряженности между Западом и Россией, заявил сербский президент Александр Вучич. По его словам, все эти избирательные кампании и их результаты глобально значимы и могут повлиять на ход вооруженного конфликта на Украине. "Им придется как-то завершить конфликт в ближайшие пять-шесть месяцев, Западу нужно, чтобы к тому моменту не было доступа для русских на Балканы. Русские не могут позволить, чтобы у Запада была такая чистая позиция … Наша Сербия буквально будет между молотом и наковальней", - подчеркнул сербский лидер. Ранее Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.
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в мире, россия, сербия, украина, александр вучич, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Сербия, Украина, Александр Вучич, Санкции в отношении России
01:47 11.02.2023 (обновлено: 01:54 11.02.2023)
 
Вучич: Сербия находится в центре напряженности между Западом и Россией

Вучич заявил о сложном положении Сербии из-за отказа поддержать антироссийские санкции

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Сербия, которая придерживается самостоятельной политики и отказывается поддержать санкции против РФ, с обострением конфликта на Украине оказывается в центре напряженности между Западом и Россией, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Они (Запад – ред.) знают, что если не смогут полностью победить (президента РФ Владимира- ред.) Путина в ближайшие пять-шесть месяцев, то в Польше пройдут выборы в сентябре, в США избирательная кампания начинается практически в конце года, в России выборы весной 2024 года, и они не хотят допустить, чтобы Путин стал победителем, а также предстоят британские выборы в следующем году", - заявил Вучич в эфире TV Prva.
По его словам, все эти избирательные кампании и их результаты глобально значимы и могут повлиять на ход вооруженного конфликта на Украине.
"Им придется как-то завершить конфликт в ближайшие пять-шесть месяцев, Западу нужно, чтобы к тому моменту не было доступа для русских на Балканы. Русские не могут позволить, чтобы у Запада была такая чистая позиция … Наша Сербия буквально будет между молотом и наковальней", - подчеркнул сербский лидер.
Ранее Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 15:00
План отправить немецкие танки Киеву объединил россиян, заявил Вучич
 
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