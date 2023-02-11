https://ria.ru/20230211/serbiya-1851344974.html

Вучич: Сербия находится в центре напряженности между Западом и Россией

Вучич: Сербия находится в центре напряженности между Западом и Россией - РИА Новости, 11.02.2023

Вучич: Сербия находится в центре напряженности между Западом и Россией

Сербия, которая придерживается самостоятельной политики и отказывается поддержать санкции против РФ, с обострением конфликта на Украине оказывается в центре... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T01:47

2023-02-11T01:47

2023-02-11T01:54

в мире

россия

сербия

украина

александр вучич

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Сербия, которая придерживается самостоятельной политики и отказывается поддержать санкции против РФ, с обострением конфликта на Украине оказывается в центре напряженности между Западом и Россией, заявил сербский президент Александр Вучич. По его словам, все эти избирательные кампании и их результаты глобально значимы и могут повлиять на ход вооруженного конфликта на Украине. "Им придется как-то завершить конфликт в ближайшие пять-шесть месяцев, Западу нужно, чтобы к тому моменту не было доступа для русских на Балканы. Русские не могут позволить, чтобы у Запада была такая чистая позиция … Наша Сербия буквально будет между молотом и наковальней", - подчеркнул сербский лидер. Ранее Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.

https://ria.ru/20230203/tanki-1849543950.html

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сербия

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в мире, россия, сербия, украина, александр вучич, санкции в отношении россии