https://ria.ru/20230211/schebekino-1851396940.html

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел - РИА Новости, 11.02.2023

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел

Украинские войска нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:04

2023-02-11T14:04

2023-02-11T15:43

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

владимир путин

украина

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, раненых госпитализировали в состоянии легкой и средней степени тяжести.Губернатор уточнил, что под обстрел попало промышленное предприятие. В одном из корпусов выбило окна, также есть другие разрушения. Кроме того, снаряд попал в остановку. Повреждения получили три автомобиля. Отмечается также, что глава округа Владимир Жданов и сотрудники оперативных служб прибыли на место происшествия.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет около 40 тысяч человек.Местные власти переселили часть жителей Шебекино из потенциально опасных территорий в Старый Оскол, Подмосковье и Тульскую область.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных после начала российской спецоперации. Как отметил в конце декабря губернатор Вячеслав Гладков, за все время воздушных атак ВСУ погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230204/terrorizm-1849696940.html

https://ria.ru/20230201/regiony-1849043578.html

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, владимир путин, украина