14:04 11.02.2023 (обновлено: 15:43 11.02.2023)
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле Шебекино
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины", — написал он.
По словам Гладкова, раненых госпитализировали в состоянии легкой и средней степени тяжести.
Губернатор уточнил, что под обстрел попало промышленное предприятие. В одном из корпусов выбило окна, также есть другие разрушения. Кроме того, снаряд попал в остановку. Повреждения получили три автомобиля.
Отмечается также, что глава округа Владимир Жданов и сотрудники оперативных служб прибыли на место происшествия.
Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет около 40 тысяч человек.
Местные власти переселили часть жителей Шебекино из потенциально опасных территорий в Старый Оскол, Подмосковье и Тульскую область.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных после начала российской спецоперации. Как отметил в конце декабря губернатор Вячеслав Гладков, за все время воздушных атак ВСУ погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.