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Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/schebekino-1851396940.html
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел - РИА Новости, 11.02.2023
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел
Украинские войска нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:04
2023-02-11T15:43
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, раненых госпитализировали в состоянии легкой и средней степени тяжести.Губернатор уточнил, что под обстрел попало промышленное предприятие. В одном из корпусов выбило окна, также есть другие разрушения. Кроме того, снаряд попал в остановку. Повреждения получили три автомобиля. Отмечается также, что глава округа Владимир Жданов и сотрудники оперативных служб прибыли на место происшествия.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет около 40 тысяч человек.Местные власти переселили часть жителей Шебекино из потенциально опасных территорий в Старый Оскол, Подмосковье и Тульскую область.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных после начала российской спецоперации. Как отметил в конце декабря губернатор Вячеслав Гладков, за все время воздушных атак ВСУ погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230204/terrorizm-1849696940.html
https://ria.ru/20230201/regiony-1849043578.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина
14:04 11.02.2023 (обновлено: 15:43 11.02.2023)
 
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле Шебекино

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины", — написал он.
По словам Гладкова, раненых госпитализировали в состоянии легкой и средней степени тяжести.
Губернатор уточнил, что под обстрел попало промышленное предприятие. В одном из корпусов выбило окна, также есть другие разрушения. Кроме того, снаряд попал в остановку. Повреждения получили три автомобиля.
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Отмечается также, что глава округа Владимир Жданов и сотрудники оперативных служб прибыли на место происшествия.
Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет около 40 тысяч человек.
Местные власти переселили часть жителей Шебекино из потенциально опасных территорий в Старый Оскол, Подмосковье и Тульскую область.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных после начала российской спецоперации. Как отметил в конце декабря губернатор Вячеслав Гладков, за все время воздушных атак ВСУ погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраина
 
 
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