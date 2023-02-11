https://ria.ru/20230211/sanktsii-1851451789.html

Помощница главы Минфина США обсудила в Британии антироссийские санкции

Помощница главы Минфина США обсудила в Британии антироссийские санкции - РИА Новости, 11.02.2023

Помощница главы Минфина США обсудила в Британии антироссийские санкции

Помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг 9-10 февраля совершила визит в... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T20:44

2023-02-11T20:44

2023-02-11T20:44

россия

великобритания

министерство финансов сша

экономика

санкции в отношении россии

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг 9-10 февраля совершила визит в Великобританию, в рамках которого обсудила с британскими должностными лицами санкции против России и "потолок цен" на российскую нефть, говорится в распространенном в субботу заявлении ведомства. "Находясь в стране, она провела встречи с широким кругом представителей частного сектора по вопросам, связанным с отмыванием денег, противодействием финансированию терроризма и соблюдением санкций. Она также встретилась с представителями британского правительства, чтобы обсудить представляющие взаимный интерес вопросы, в том числе нормы регулирования цифровых активов, прозрачность в работе корпораций, уклонение от санкций и обеспечение их соблюдения, "потолок цен" на нефть РФ и другие вопросы", - сообщили в Минфине США. Помимо этого, как проинформировали в ведомстве, в фокусе внимания состоявшихся встреч Розенберг были "совместные геополитические вызовы".

https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850896789.html

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россия, великобритания, министерство финансов сша, экономика, санкции в отношении россии, в мире