https://ria.ru/20230211/sanktsii-1851451789.html
Помощница главы Минфина США обсудила в Британии антироссийские санкции
Помощница главы Минфина США обсудила в Британии антироссийские санкции - РИА Новости, 11.02.2023
Помощница главы Минфина США обсудила в Британии антироссийские санкции
Помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг 9-10 февраля совершила визит в... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T20:44
2023-02-11T20:44
2023-02-11T20:44
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экономика
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг 9-10 февраля совершила визит в Великобританию, в рамках которого обсудила с британскими должностными лицами санкции против России и "потолок цен" на российскую нефть, говорится в распространенном в субботу заявлении ведомства. "Находясь в стране, она провела встречи с широким кругом представителей частного сектора по вопросам, связанным с отмыванием денег, противодействием финансированию терроризма и соблюдением санкций. Она также встретилась с представителями британского правительства, чтобы обсудить представляющие взаимный интерес вопросы, в том числе нормы регулирования цифровых активов, прозрачность в работе корпораций, уклонение от санкций и обеспечение их соблюдения, "потолок цен" на нефть РФ и другие вопросы", - сообщили в Минфине США. Помимо этого, как проинформировали в ведомстве, в фокусе внимания состоявшихся встреч Розенберг были "совместные геополитические вызовы".
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россия, великобритания, министерство финансов сша, экономика, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Великобритания, Министерство финансов США, Экономика, Санкции в отношении России, В мире
Помощница главы Минфина США обсудила в Британии антироссийские санкции
Помощница главы Минфина США Розенбер обсудила в Великобритании антироссийские санкции
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг 9-10 февраля совершила визит в Великобританию, в рамках которого обсудила с британскими должностными лицами санкции против России и "потолок цен" на российскую нефть, говорится в распространенном в субботу заявлении ведомства.
"Находясь в стране, она провела встречи с широким кругом представителей частного сектора по вопросам, связанным с отмыванием денег, противодействием финансированию терроризма и соблюдением санкций. Она также встретилась с представителями британского правительства, чтобы обсудить представляющие взаимный интерес вопросы, в том числе нормы регулирования цифровых активов, прозрачность в работе корпораций, уклонение от санкций и обеспечение их соблюдения, "потолок цен" на нефть РФ и другие вопросы", - сообщили в Минфине США.
Помимо этого, как проинформировали в ведомстве, в фокусе внимания состоявшихся встреч Розенберг были "совместные геополитические вызовы".