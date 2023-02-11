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Самолет с российскими туристами не смог вылететь из Нью-Дели - РИА Новости, 11.02.2023
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Туризм
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Самолет с российскими туристами не смог вылететь из Нью-Дели
Самолет с российскими туристами не смог вылететь из Нью-Дели - РИА Новости, 11.02.2023
Самолет с российскими туристами не смог вылететь из Нью-Дели
Самолет с российскими туристами задержан в аэропорту Нью-Дели из-за технической неисправности, туристы вылетят на родину другим бортом в воскресенье ночью,... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T22:42
2023-02-11T22:42
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – РИА Новости. Самолет с российскими туристами задержан в аэропорту Нью-Дели из-за технической неисправности, туристы вылетят на родину другим бортом в воскресенье ночью, сообщили РИА Новости в аэропорту индийской столицы. Там отметили, что в аэропорту находятся представители авиакомпании "Аэрофлот", которые расселяли пассажиров задержанного рейса в гостиницы и сейчас доставляют их обратно в аэропорт.
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нью-дели, аэрофлот, индия, в мире, туризм, новости - туризм
Туризм, Нью-Дели, Аэрофлот, Индия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
22:42 11.02.2023
 
Самолет с российскими туристами не смог вылететь из Нью-Дели

Самолет с российскими туристами не смог вылететь из Нью-Дели из-за неисправности

© AP Photo / Manish SwarupСамолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели
Самолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Самолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – РИА Новости. Самолет с российскими туристами задержан в аэропорту Нью-Дели из-за технической неисправности, туристы вылетят на родину другим бортом в воскресенье ночью, сообщили РИА Новости в аэропорту индийской столицы.
"Была техническая неисправность. Сейчас летит другой борт, они вылетят в 2.30 ночи (00.00 мск)", - сообщили в аэропорту.
Там отметили, что в аэропорту находятся представители авиакомпании "Аэрофлот", которые расселяли пассажиров задержанного рейса в гостиницы и сейчас доставляют их обратно в аэропорт.
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