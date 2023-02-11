https://ria.ru/20230211/samolet-1851461302.html

Самолет с российскими туристами не смог вылететь из Нью-Дели

Самолет с российскими туристами не смог вылететь из Нью-Дели - РИА Новости, 11.02.2023

Самолет с российскими туристами не смог вылететь из Нью-Дели

Самолет с российскими туристами задержан в аэропорту Нью-Дели из-за технической неисправности, туристы вылетят на родину другим бортом в воскресенье ночью,... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T22:42

2023-02-11T22:42

2023-02-11T22:42

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – РИА Новости. Самолет с российскими туристами задержан в аэропорту Нью-Дели из-за технической неисправности, туристы вылетят на родину другим бортом в воскресенье ночью, сообщили РИА Новости в аэропорту индийской столицы. Там отметили, что в аэропорту находятся представители авиакомпании "Аэрофлот", которые расселяли пассажиров задержанного рейса в гостиницы и сейчас доставляют их обратно в аэропорт.

https://ria.ru/20230204/samolet-1849781720.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нью-дели, аэрофлот, индия, в мире, туризм, новости - туризм