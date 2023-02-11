https://ria.ru/20230211/samolet-1851416481.html
В самарском аэропорту обнаружили повреждение обшивки у самолета
В самарском аэропорту обнаружили повреждение обшивки у самолета - РИА Новости, 11.02.2023
В самарском аэропорту обнаружили повреждение обшивки у самолета
Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку из-за повреждения обшивки самолета в аэропорту Курумоч в Самаре, сообщила Приволжская транспортная... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:16
2023-02-11T16:16
2023-02-11T16:16
происшествия
самара
курумоч (аэропорт)
победа (авиакомпания)
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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку из-за повреждения обшивки самолета в аэропорту Курумоч в Самаре, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. По предварительным данным ведомства, обшивку самолета Boeing-737, готовившегося к вылету из Самары в Москву, повредили в субботу около 11.50 мск, когда подгоняли автотрап к задней двери. Самолет отправлен на стоянку в ожидании техников. "Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта и обеспечения прав пассажиров в связи с авиационным событием в аэропорту Курумоч", - говорится в сообщении. В прокуратуре добавили, что для отправки пассажиров вылетел резервный борт. На рейс зарегистрировано 160 человек, они ждут вылета в аэропорту. На это время авиакомпания "Победа" окажет услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, отметили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20230211/samolet-1851376447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, курумоч (аэропорт), победа (авиакомпания)
Происшествия, Самара, Курумоч (аэропорт), Победа (авиакомпания)
В самарском аэропорту обнаружили повреждение обшивки у самолета
Прокуроры проверят инцидент с повреждением обшивки самолета в аэропорту Курумоч в Самаре