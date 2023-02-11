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В самарском аэропорту обнаружили повреждение обшивки у самолета - РИА Новости, 11.02.2023
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В самарском аэропорту обнаружили повреждение обшивки у самолета
В самарском аэропорту обнаружили повреждение обшивки у самолета - РИА Новости, 11.02.2023
В самарском аэропорту обнаружили повреждение обшивки у самолета
Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку из-за повреждения обшивки самолета в аэропорту Курумоч в Самаре, сообщила Приволжская транспортная... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:16
2023-02-11T16:16
происшествия
самара
курумоч (аэропорт)
победа (авиакомпания)
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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку из-за повреждения обшивки самолета в аэропорту Курумоч в Самаре, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. По предварительным данным ведомства, обшивку самолета Boeing-737, готовившегося к вылету из Самары в Москву, повредили в субботу около 11.50 мск, когда подгоняли автотрап к задней двери. Самолет отправлен на стоянку в ожидании техников. "Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта и обеспечения прав пассажиров в связи с авиационным событием в аэропорту Курумоч", - говорится в сообщении. В прокуратуре добавили, что для отправки пассажиров вылетел резервный борт. На рейс зарегистрировано 160 человек, они ждут вылета в аэропорту. На это время авиакомпания "Победа" окажет услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, отметили в надзорном ведомстве.
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происшествия, самара, курумоч (аэропорт), победа (авиакомпания)
Происшествия, Самара, Курумоч (аэропорт), Победа (авиакомпания)
16:16 11.02.2023
 
В самарском аэропорту обнаружили повреждение обшивки у самолета

Прокуроры проверят инцидент с повреждением обшивки самолета в аэропорту Курумоч в Самаре

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкАэропорт "Курумоч" в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку из-за повреждения обшивки самолета в аэропорту Курумоч в Самаре, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным ведомства, обшивку самолета Boeing-737, готовившегося к вылету из Самары в Москву, повредили в субботу около 11.50 мск, когда подгоняли автотрап к задней двери. Самолет отправлен на стоянку в ожидании техников.
"Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта и обеспечения прав пассажиров в связи с авиационным событием в аэропорту Курумоч", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что для отправки пассажиров вылетел резервный борт. На рейс зарегистрировано 160 человек, они ждут вылета в аэропорту.
На это время авиакомпания "Победа" окажет услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, отметили в надзорном ведомстве.
Международный аэропорт Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11:02
В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом
 
ПроисшествияСамараКурумоч (аэропорт)Победа (авиакомпания)
 
 
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