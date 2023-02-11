https://ria.ru/20230211/samolet-1851393273.html

"Это не игрушки": Бербок отказалась обсуждать поставки Киеву истребителей

"Это не игрушки": Бербок отказалась обсуждать поставки Киеву истребителей - РИА Новости, 11.02.2023

"Это не игрушки": Бербок отказалась обсуждать поставки Киеву истребителей

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась обсуждать с журналистом газеты Tagesspiegel возможность поставок Украине истребителей. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T13:29

2023-02-11T13:29

2023-02-11T16:05

в мире

киев

германия

украина

анналена бербок

владимир зеленский

риши сунак

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась обсуждать с журналистом газеты Tagesspiegel возможность поставок Украине истребителей.По словам главы ведомства, уже предыдущее решение о предоставлении танков далось Берлину тяжело."Это трудные решения. Это не игрушки, а тяжелое военное оборудование. Вот почему важно всегда тщательно взвешивать, как мы можем наилучшим образом защититься", — пояснила Бербок.На вопрос о требованиях президента Украины Владимира Зеленского предоставить киевскому режиму истребители дипломат ответила, что в курсе об инициативах Великобритании в этом направлении, но в Германии обсуждение по этому поводу не ведется.В среду Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондонабоевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.

https://ria.ru/20230210/germaniya-1850975751.html

https://ria.ru/20230209/samolety-1850940544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, киев, германия, украина, анналена бербок, владимир зеленский, риши сунак