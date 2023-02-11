13:29 11.02.2023 (обновлено: 16:05 11.02.2023)
"Это не игрушки": Бербок отказалась обсуждать поставки Киеву истребителей
Глава МИД Германии Бербок: Берлин не обсуждает поставки Украине боевых самолетов
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась обсуждать с журналистом газеты Tagesspiegel возможность поставок Украине истребителей.
По словам главы ведомства, уже предыдущее решение о предоставлении танков далось Берлину тяжело.
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"Это трудные решения. Это не игрушки, а тяжелое военное оборудование. Вот почему важно всегда тщательно взвешивать, как мы можем наилучшим образом защититься", — пояснила Бербок.
На вопрос о требованиях президента Украины Владимира Зеленского предоставить киевскому режиму истребители дипломат ответила, что в курсе об инициативах Великобритании в этом направлении, но в Германии обсуждение по этому поводу не ведется.
"Мы не обсуждаем этот вопрос. Важно, чтобы принятые на сегодняшний день решения также быстро выполнялись. <...> Сейчас мы поставляем боевые танки и боевые машины пехоты, боеприпасы, артиллерию и средства противовоздушной обороны", — заявила Бербок.
В среду Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондонабоевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.