Рейтинг@Mail.ru
"Это не игрушки": Бербок отказалась обсуждать поставки Киеву истребителей - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/samolet-1851393273.html
"Это не игрушки": Бербок отказалась обсуждать поставки Киеву истребителей
"Это не игрушки": Бербок отказалась обсуждать поставки Киеву истребителей - РИА Новости, 11.02.2023
"Это не игрушки": Бербок отказалась обсуждать поставки Киеву истребителей
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась обсуждать с журналистом газеты Tagesspiegel возможность поставок Украине истребителей. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T13:29
2023-02-11T16:05
в мире
киев
германия
украина
анналена бербок
владимир зеленский
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848623781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2e008c9346e4bd223c606b8ccfc5082.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась обсуждать с журналистом газеты Tagesspiegel возможность поставок Украине истребителей.По словам главы ведомства, уже предыдущее решение о предоставлении танков далось Берлину тяжело."Это трудные решения. Это не игрушки, а тяжелое военное оборудование. Вот почему важно всегда тщательно взвешивать, как мы можем наилучшим образом защититься", — пояснила Бербок.На вопрос о требованиях президента Украины Владимира Зеленского предоставить киевскому режиму истребители дипломат ответила, что в курсе об инициативах Великобритании в этом направлении, но в Германии обсуждение по этому поводу не ведется.В среду Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондонабоевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.
https://ria.ru/20230210/germaniya-1850975751.html
https://ria.ru/20230209/samolety-1850940544.html
киев
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848623781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a36a81aa31c02717055d1d1a3ff0022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, германия, украина, анналена бербок, владимир зеленский, риши сунак
В мире, Киев, Германия, Украина, Анналена Бербок, Владимир Зеленский, Риши Сунак
13:29 11.02.2023 (обновлено: 16:05 11.02.2023)
 
"Это не игрушки": Бербок отказалась обсуждать поставки Киеву истребителей

Глава МИД Германии Бербок: Берлин не обсуждает поставки Украине боевых самолетов

© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась обсуждать с журналистом газеты Tagesspiegel возможность поставок Украине истребителей.
По словам главы ведомства, уже предыдущее решение о предоставлении танков далось Берлину тяжело.
Квартал банков во Франкфурте-на-Майне, Германия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 08:00
Германия стала главной мишенью для США
"Это трудные решения. Это не игрушки, а тяжелое военное оборудование. Вот почему важно всегда тщательно взвешивать, как мы можем наилучшим образом защититься", — пояснила Бербок.
На вопрос о требованиях президента Украины Владимира Зеленского предоставить киевскому режиму истребители дипломат ответила, что в курсе об инициативах Великобритании в этом направлении, но в Германии обсуждение по этому поводу не ведется.
"Мы не обсуждаем этот вопрос. Важно, чтобы принятые на сегодняшний день решения также быстро выполнялись. <...> Сейчас мы поставляем боевые танки и боевые машины пехоты, боеприпасы, артиллерию и средства противовоздушной обороны", — заявила Бербок.
В среду Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондонабоевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 18:05Специальная военная операция на Украине
СМИ: европейские лидеры пока не решились передавать Украине самолеты
 
В миреКиевГерманияУкраинаАнналена БербокВладимир ЗеленскийРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала