https://ria.ru/20230211/samolet-1851376447.html
В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом
В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом - РИА Новости, 11.02.2023
В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом
Не менее пяти человек пострадали в результате столкновения самолета с маршрутным автобусом на территории аэропорта Лос-Анджелеса, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:02
2023-02-11T11:02
2023-02-11T11:25
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лос-анджелес
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали в результате столкновения самолета с маршрутным автобусом на территории аэропорта Лос-Анджелеса, говорится в заявлении воздушной гавани. "Самолет во время буксировки от ворот на стоянку столкнулся с маршрутным автобусом, в результате около пяти человек пострадали", - говорится в заявлении аэропорта в Twitter. Причины произошедшего не уточняются.
https://ria.ru/20230111/trap-1844201927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес
11:02 11.02.2023 (обновлено: 11:25 11.02.2023)
В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом
В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом, пострадали пять человек