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В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом - РИА Новости, 11.02.2023
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В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом
В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом - РИА Новости, 11.02.2023
В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом
Не менее пяти человек пострадали в результате столкновения самолета с маршрутным автобусом на территории аэропорта Лос-Анджелеса, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.02.2023
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали в результате столкновения самолета с маршрутным автобусом на территории аэропорта Лос-Анджелеса, говорится в заявлении воздушной гавани. "Самолет во время буксировки от ворот на стоянку столкнулся с маршрутным автобусом, в результате около пяти человек пострадали", - говорится в заявлении аэропорта в Twitter. Причины произошедшего не уточняются.
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в мире, лос-анджелес
В мире, Лос-Анджелес
11:02 11.02.2023 (обновлено: 11:25 11.02.2023)
 
В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом

В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом, пострадали пять человек

© AP Photo / Damian DovarganesМеждународный аэропорт Лос-Анджелеса
Международный аэропорт Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Damian Dovarganes
Международный аэропорт Лос-Анджелеса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали в результате столкновения самолета с маршрутным автобусом на территории аэропорта Лос-Анджелеса, говорится в заявлении воздушной гавани.
"Самолет во время буксировки от ворот на стоянку столкнулся с маршрутным автобусом, в результате около пяти человек пострадали", - говорится в заявлении аэропорта в Twitter.
Причины произошедшего не уточняются.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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