https://ria.ru/20230211/samolet-1851376447.html

В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом

В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом - РИА Новости, 11.02.2023

В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом

Не менее пяти человек пострадали в результате столкновения самолета с маршрутным автобусом на территории аэропорта Лос-Анджелеса, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:02

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2023-02-11T11:25

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали в результате столкновения самолета с маршрутным автобусом на территории аэропорта Лос-Анджелеса, говорится в заявлении воздушной гавани. "Самолет во время буксировки от ворот на стоянку столкнулся с маршрутным автобусом, в результате около пяти человек пострадали", - говорится в заявлении аэропорта в Twitter. Причины произошедшего не уточняются.

https://ria.ru/20230111/trap-1844201927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес