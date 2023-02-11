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Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника СК - РИА Новости, 11.02.2023
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Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника СК
Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника СК - РИА Новости, 11.02.2023
Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника СК
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника Следственного комитета России Евгения Рыбакова, документ опубликован на РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:04
2023-02-11T15:04
общество
донецк
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника Следственного комитета России Евгения Рыбакова, документ опубликован на портале правовой информации. Подполковник юстиции Рыбаков погиб 30 декабря 2022 года во время украинского обстрела Донецка. "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить орденом Мужества Рыбакова Евгения Александровича - заместителя руководителя отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск(сил) посмертно", - говорится в документе. Указ подписан 11 февраля.
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общество, донецк, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Донецк, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
15:04 11.02.2023
 
Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника СК

Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника СК Евгения Рыбакова

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкОрден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника Следственного комитета России Евгения Рыбакова, документ опубликован на портале правовой информации.
Подполковник юстиции Рыбаков погиб 30 декабря 2022 года во время украинского обстрела Донецка.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить орденом Мужества Рыбакова Евгения Александровича - заместителя руководителя отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск(сил) посмертно", - говорится в документе.
Указ подписан 11 февраля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
14:09
Путин наградил орденом Мужества военкора издания Readovka Елсукову
 
ОбществоДонецкВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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