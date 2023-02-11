https://ria.ru/20230211/rybakov-1851406055.html

Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника СК

Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника СК - РИА Новости, 11.02.2023

Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника СК

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника Следственного комитета России Евгения Рыбакова, документ опубликован на РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T15:04

2023-02-11T15:04

2023-02-11T15:04

общество

донецк

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника Следственного комитета России Евгения Рыбакова, документ опубликован на портале правовой информации. Подполковник юстиции Рыбаков погиб 30 декабря 2022 года во время украинского обстрела Донецка. "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить орденом Мужества Рыбакова Евгения Александровича - заместителя руководителя отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск(сил) посмертно", - говорится в документе. Указ подписан 11 февраля.

https://ria.ru/20230211/elsukova-1851398267.html

донецк

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, донецк, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)