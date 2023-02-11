https://ria.ru/20230211/rls-1851403076.html
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области - РИА Новости, 11.02.2023
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области
Российские войска за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции - РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300 в Николаевской области и РЛС обнаружения... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:43
2023-02-11T14:43
2023-02-11T15:00
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
зрк с-300
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции - РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300 в Николаевской области и РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6 в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6", - говорится в сводке военного ведомства.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах.
https://ria.ru/20230211/ukraina-1851380875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, николаевская область, зрк с-300, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, ЗРК С-300, В мире
14:43 11.02.2023 (обновлено: 15:00 11.02.2023)
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области
Минобороны: российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области