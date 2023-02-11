https://ria.ru/20230211/rls-1851403076.html

Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области

Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области - РИА Новости, 11.02.2023

Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области

Российские войска за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции - РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300 в Николаевской области и РЛС обнаружения... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:43

2023-02-11T14:43

2023-02-11T15:00

специальная военная операция на украине

россия

николаевская область

зрк с-300

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции - РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300 в Николаевской области и РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6 в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6", - говорится в сводке военного ведомства.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах.

https://ria.ru/20230211/ukraina-1851380875.html

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николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, николаевская область, зрк с-300, в мире