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Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/rls-1851403076.html
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области - РИА Новости, 11.02.2023
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области
Российские войска за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции - РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300 в Николаевской области и РЛС обнаружения... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:43
2023-02-11T15:00
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
зрк с-300
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции - РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300 в Николаевской области и РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6 в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6", - говорится в сводке военного ведомства.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах.
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россия
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россия, николаевская область, зрк с-300, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, ЗРК С-300, В мире
14:43 11.02.2023 (обновлено: 15:00 11.02.2023)
 
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области

Минобороны: российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции - РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300 в Николаевской области и РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6 в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11:46
Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаевская областьЗРК С-300В мире
 
 
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