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Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/rls-1851370182.html
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном - РИА Новости, 11.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:59
2023-02-11T14:13
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, в районе села Янтарное под Херсоном артиллерийским огнем уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом. "Потери — четверо погибших военных ВСУ, трое получили ранения", — добавил он.Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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херсон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы РФ
09:59 11.02.2023 (обновлено: 14:13 11.02.2023)
 
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном и трех военных ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллеристы Вооруженных сил России. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Вчера артиллерийским огнем в районе села Токаревка уничтожены РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль типа "пикап". Потери — трое погибших военных ВСУ, двое раненых", — уточнил собеседник агентства.

Также, по его словам, в районе села Янтарное под Херсоном артиллерийским огнем уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом.
"Потери — четверо погибших военных ВСУ, трое получили ранения", — добавил он.
Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС России на огневом рубеже в южном секторе зоны проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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