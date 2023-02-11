https://ria.ru/20230211/rls-1851370182.html

Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном - РИА Новости, 11.02.2023

Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном

Российские артиллеристы ночью уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T09:59

2023-02-11T09:59

2023-02-11T14:13

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850055476_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_ff0678f9c1f94933bdb1579d7ae844c6.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, в районе села Янтарное под Херсоном артиллерийским огнем уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом. "Потери — четверо погибших военных ВСУ, трое получили ранения", — добавил он.Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230211/zakon-1851133831.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, вооруженные силы рф