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"Аэрофлот" назвал причину задержки рейса Нью-Дели — Москва
"Аэрофлот" назвал причину задержки рейса Нью-Дели — Москва - РИА Новости, 11.02.2023
"Аэрофлот" назвал причину задержки рейса Нью-Дели — Москва
Самолет Нью-Дели - Москва задерживается по техническим причинам, пассажиры вылетят в Россию резервным бортом в полночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T23:20
2023-02-11T23:20
2023-02-11T23:20
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самолет Нью-Дели - Москва задерживается по техническим причинам, пассажиры вылетят в Россию резервным бортом в полночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота". Посольство России в Индии отслеживает ситуацию с задержкой самолета в Нью-Дели, вылет пассажиров в Москву ожидается ночью в воскресенье, сообщили ранее в субботу в посольстве. Там отмечали, что 11 февраля у самолёта авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту имени Индиры Ганди произошла поломка - лопнула покрышка переднего шасси. "Вылет рейса SU233 Дели - Москва от 11 февраля задерживается по техническим причинам. Перелёт пассажиров в Москву будет обеспечен на резервном воздушном судне", - говорится в сообщении "Аэрофлота". В компании добавили, что пассажиры проинформированы о времени вылета рейса, которое запланировано на 0:00 (мск). "На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Предоставлено питание и напитки, всем желающим пассажирам обеспечено размещение в гостинице. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230204/samolet-1849781720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, нью-дели, россия, аэрофлот, индия, новости - туризм, туризм
Туризм, Москва, Нью-Дели, Россия, Аэрофлот, Индия, Новости - Туризм, Туризм
"Аэрофлот" назвал причину задержки рейса Нью-Дели — Москва
"Аэрофлот": рейс Нью-Дели — Москва задерживается по техническим причинам