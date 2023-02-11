https://ria.ru/20230211/razvedchiki-1851435192.html

Разведчики ЗВО отбили два опорных пункта Киева на кременском участке фронта

Разведчики ЗВО отбили два опорных пункта Киева на кременском участке фронта - РИА Новости, 11.02.2023

Разведчики ЗВО отбили два опорных пункта Киева на кременском участке фронта

Разведчики Западного военного округа, продвигаясь на кременском участке фронта, отбили два опорных пункта Национальной гвардии Украины, передает корреспондент... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T18:28

2023-02-11T18:28

2023-02-11T19:27

специальная военная операция на украине

в мире

западный военный округ (зво)

кременная

донбасс

украина

национальная гвардия украины

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 фев — РИА Новости. Разведчики Западного военного округа, продвигаясь на кременском участке фронта, отбили два опорных пункта Национальной гвардии Украины, передает корреспондент РИА Новости. "Первый опорный пункт противника, который мы здесь взяли (в данном лесу. — Прим. ред.). Тела погибших так никто и не забрал, тут лежат. Здесь около семи-восьми человек, еще в окопах лежат и по лесу разбросаны по одному-двое. Весь опорный пункт — "двухсотые" (погибшие. — Прим. ред.) у них", — рассказал РИА Новости один из бойцов, продемонстрировав взятый укрепрайон. По словам разведчика, его группа штурмовала два опорных пункта Национальной гвардии Украины одновременно, само же наступление велось по всей территории леса. Собеседник агентства подчеркнул, что бой шел быстро, при этом противник не успел предпринять каких-либо контрмер и достаточно спешно оставлял позиции. Ранее сегодня сообщалось о продвижении разведчиков Западного военного округа на несколько километров на кременском участке фронта.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кременная

донбасс

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Отбитые у противника опорные пункты на Кременском направлении Разведчики ЗВО показали РИА Новости отбитые у противника при наступлении опорные пункты на Кременном направлении в Донбассе. Большая часть украинских войск была уничтожена, отступавшие бросали тела убитых на месте боя. 2023-02-11T18:28 true PT2M27S

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в мире, западный военный округ (зво), кременная, донбасс, украина, национальная гвардия украины