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Разведчики ЗВО отбили два опорных пункта Киева на кременском участке фронта - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/razvedchiki-1851435192.html
Разведчики ЗВО отбили два опорных пункта Киева на кременском участке фронта
Разведчики ЗВО отбили два опорных пункта Киева на кременском участке фронта - РИА Новости, 11.02.2023
Разведчики ЗВО отбили два опорных пункта Киева на кременском участке фронта
Разведчики Западного военного округа, продвигаясь на кременском участке фронта, отбили два опорных пункта Национальной гвардии Украины, передает корреспондент... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T18:28
2023-02-11T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
западный военный округ (зво)
кременная
донбасс
украина
национальная гвардия украины
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 фев — РИА Новости. Разведчики Западного военного округа, продвигаясь на кременском участке фронта, отбили два опорных пункта Национальной гвардии Украины, передает корреспондент РИА Новости. "Первый опорный пункт противника, который мы здесь взяли (в данном лесу. — Прим. ред.). Тела погибших так никто и не забрал, тут лежат. Здесь около семи-восьми человек, еще в окопах лежат и по лесу разбросаны по одному-двое. Весь опорный пункт — "двухсотые" (погибшие. — Прим. ред.) у них", — рассказал РИА Новости один из бойцов, продемонстрировав взятый укрепрайон. По словам разведчика, его группа штурмовала два опорных пункта Национальной гвардии Украины одновременно, само же наступление велось по всей территории леса. Собеседник агентства подчеркнул, что бой шел быстро, при этом противник не успел предпринять каких-либо контрмер и достаточно спешно оставлял позиции. Ранее сегодня сообщалось о продвижении разведчиков Западного военного округа на несколько километров на кременском участке фронта.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Отбитые у противника опорные пункты на Кременском направлении
Разведчики ЗВО показали РИА Новости отбитые у противника при наступлении опорные пункты на Кременном направлении в Донбассе. Большая часть украинских войск была уничтожена, отступавшие бросали тела убитых на месте боя.
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в мире, западный военный округ (зво), кременная, донбасс, украина, национальная гвардия украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Западный военный округ (ЗВО), Кременная, Донбасс, Украина, Национальная гвардия Украины
18:28 11.02.2023 (обновлено: 19:27 11.02.2023)
 
Разведчики ЗВО отбили два опорных пункта Киева на кременском участке фронта

Разведчики ЗВО отбили два опорных пункта Нацгвардии Украины на кременском участке фронта

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 фев — РИА Новости. Разведчики Западного военного округа, продвигаясь на кременском участке фронта, отбили два опорных пункта Национальной гвардии Украины, передает корреспондент РИА Новости.
"Первый опорный пункт противника, который мы здесь взяли (в данном лесу. — Прим. ред.). Тела погибших так никто и не забрал, тут лежат. Здесь около семи-восьми человек, еще в окопах лежат и по лесу разбросаны по одному-двое. Весь опорный пункт — "двухсотые" (погибшие. — Прим. ред.) у них", — рассказал РИА Новости один из бойцов, продемонстрировав взятый укрепрайон.
По словам разведчика, его группа штурмовала два опорных пункта Национальной гвардии Украины одновременно, само же наступление велось по всей территории леса. Собеседник агентства подчеркнул, что бой шел быстро, при этом противник не успел предпринять каких-либо контрмер и достаточно спешно оставлял позиции.

"Было видно, что совсем не ожидали. В прямом бою они долго не могут выдерживать натиск, и, как только завязывается бой, они начинают отступать", — рассказал он.

Ранее сегодня сообщалось о продвижении разведчиков Западного военного округа на несколько километров на кременском участке фронта.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗападный военный округ (ЗВО)КременнаяДонбассУкраинаНациональная гвардия Украины
 
 
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