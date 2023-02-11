https://ria.ru/20230211/ras-el-khayma-1851036660.html

Стало известно, чем привлекает россиян отдых в самом северном эмирате ОАЭ

Стало известно, чем привлекает россиян отдых в самом северном эмирате ОАЭ - РИА Новости, 11.02.2023

Стало известно, чем привлекает россиян отдых в самом северном эмирате ОАЭ

Россия в 2022 году заняла первое место по турпотоку в Рас-эль-Хайму, в минувшем сезоне она приняла рекордное количество наших путешественников, 107 тысяч... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T02:45

2023-02-11T02:45

2023-02-11T02:45

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия в 2022 году заняла первое место по турпотоку в Рас-эль-Хайму, в минувшем сезоне она приняла рекордное количество наших путешественников, 107 тысяч гостей, рассказал РИА Новости исполнительный директор департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей. "Прошедший год был очень успешным, и его итоги намного лучше, чем прежде. Главным рынком для Рас-эль-Хаймы в 2022 году была Россия. Всего мы приняли 107 тысяч туристов из вашей страны. С октября по декабрь наблюдался основной турпоток из РФ", – рассказал Расбей. Он отметил, что российский рынок всегда входил в топ-5 в Рас-эль-Хайме. "Местные отели уже заточены под туристов из РФ: весь персонал говорит по-русски. У нас есть все, что любят россияне: хорошие гостиницы и пляжи", – рассказал собеседник агентства. Что касается перелетов, то, по его словам, сейчас есть только один прямой чартерный рейс из Москвы – на Azur Air. Но также можно прилететь в Шарджу или Дубай, а оттуда до Рас-эль-Хаймы меньше часа на машине.По его словам, эмират постепенно наращивает и восстанавливает туристический поток после пандемии. "В 2023 году сохраняется неопределенность. Однако мы готовы увеличить турпоток еще как минимум на десять процентов", – подчеркнул Расбей. Он отметил, что эмират рассчитывает к 2030 году принимать примерно три миллиона иностранцев. В Рас-эль-Хайме намерены нарастить гостиничный фонд еще на 4,8 тысячи номеров.

https://ria.ru/20221220/oae-1839792345.html

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Лана Баева

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