https://ria.ru/20230211/ras-el-khayma-1851036660.html
Стало известно, чем привлекает россиян отдых в самом северном эмирате ОАЭ
Стало известно, чем привлекает россиян отдых в самом северном эмирате ОАЭ - РИА Новости, 11.02.2023
Стало известно, чем привлекает россиян отдых в самом северном эмирате ОАЭ
Россия в 2022 году заняла первое место по турпотоку в Рас-эль-Хайму, в минувшем сезоне она приняла рекордное количество наших путешественников, 107 тысяч... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T02:45
2023-02-11T02:45
2023-02-11T02:45
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
рас-эль-хайма (эмират)
azur air
оаэ
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839750170_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_6308c42b93231428f776bb43cb4cc65d.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия в 2022 году заняла первое место по турпотоку в Рас-эль-Хайму, в минувшем сезоне она приняла рекордное количество наших путешественников, 107 тысяч гостей, рассказал РИА Новости исполнительный директор департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей. "Прошедший год был очень успешным, и его итоги намного лучше, чем прежде. Главным рынком для Рас-эль-Хаймы в 2022 году была Россия. Всего мы приняли 107 тысяч туристов из вашей страны. С октября по декабрь наблюдался основной турпоток из РФ", – рассказал Расбей. Он отметил, что российский рынок всегда входил в топ-5 в Рас-эль-Хайме. "Местные отели уже заточены под туристов из РФ: весь персонал говорит по-русски. У нас есть все, что любят россияне: хорошие гостиницы и пляжи", – рассказал собеседник агентства. Что касается перелетов, то, по его словам, сейчас есть только один прямой чартерный рейс из Москвы – на Azur Air. Но также можно прилететь в Шарджу или Дубай, а оттуда до Рас-эль-Хаймы меньше часа на машине.По его словам, эмират постепенно наращивает и восстанавливает туристический поток после пандемии. "В 2023 году сохраняется неопределенность. Однако мы готовы увеличить турпоток еще как минимум на десять процентов", – подчеркнул Расбей. Он отметил, что эмират рассчитывает к 2030 году принимать примерно три миллиона иностранцев. В Рас-эль-Хайме намерены нарастить гостиничный фонд еще на 4,8 тысячи номеров.
https://ria.ru/20221220/oae-1839792345.html
рас-эль-хайма (эмират)
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839750170_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac8373a19cb07723ca6e76f70ce5fc2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, рас-эль-хайма (эмират), azur air, оаэ, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Рас-эль-Хайма (эмират), Azur Air, ОАЭ, куда можно лететь, Отдых на море
Стало известно, чем привлекает россиян отдых в самом северном эмирате ОАЭ
Россия в 2022 году заняла первое место по турпотоку в эмират Рас-эль-Хайма
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия в 2022 году заняла первое место по турпотоку в Рас-эль-Хайму, в минувшем сезоне она приняла рекордное количество наших путешественников, 107 тысяч гостей, рассказал РИА Новости исполнительный директор департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей.
"Прошедший год был очень успешным, и его итоги намного лучше, чем прежде. Главным рынком для Рас-эль-Хаймы в 2022 году была Россия. Всего мы приняли 107 тысяч туристов из вашей страны. С октября по декабрь наблюдался основной турпоток из РФ", – рассказал Расбей.
Он отметил, что российский рынок всегда входил в топ-5 в Рас-эль-Хайме. "Местные отели уже заточены под туристов из РФ: весь персонал говорит по-русски. У нас есть все, что любят россияне: хорошие гостиницы и пляжи", – рассказал собеседник агентства.
Что касается перелетов, то, по его словам, сейчас есть только один прямой чартерный рейс из Москвы
– на Azur Air
. Но также можно прилететь в Шарджу
или Дубай
, а оттуда до Рас-эль-Хаймы меньше часа на машине.
По его словам, эмират постепенно наращивает и восстанавливает туристический поток после пандемии. "В 2023 году сохраняется неопределенность. Однако мы готовы увеличить турпоток еще как минимум на десять процентов", – подчеркнул Расбей.
Он отметил, что эмират рассчитывает к 2030 году принимать примерно три миллиона иностранцев. В Рас-эль-Хайме намерены нарастить гостиничный фонд еще на 4,8 тысячи номеров.