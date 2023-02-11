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Стало известно, чем привлекает россиян отдых в самом северном эмирате ОАЭ - РИА Новости, 11.02.2023
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Туризм
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Стало известно, чем привлекает россиян отдых в самом северном эмирате ОАЭ
Стало известно, чем привлекает россиян отдых в самом северном эмирате ОАЭ - РИА Новости, 11.02.2023
Стало известно, чем привлекает россиян отдых в самом северном эмирате ОАЭ
Россия в 2022 году заняла первое место по турпотоку в Рас-эль-Хайму, в минувшем сезоне она приняла рекордное количество наших путешественников, 107 тысяч... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T02:45
2023-02-11T02:45
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рас-эль-хайма (эмират)
azur air
оаэ
куда можно лететь
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия в 2022 году заняла первое место по турпотоку в Рас-эль-Хайму, в минувшем сезоне она приняла рекордное количество наших путешественников, 107 тысяч гостей, рассказал РИА Новости исполнительный директор департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей. "Прошедший год был очень успешным, и его итоги намного лучше, чем прежде. Главным рынком для Рас-эль-Хаймы в 2022 году была Россия. Всего мы приняли 107 тысяч туристов из вашей страны. С октября по декабрь наблюдался основной турпоток из РФ", – рассказал Расбей. Он отметил, что российский рынок всегда входил в топ-5 в Рас-эль-Хайме. "Местные отели уже заточены под туристов из РФ: весь персонал говорит по-русски. У нас есть все, что любят россияне: хорошие гостиницы и пляжи", – рассказал собеседник агентства. Что касается перелетов, то, по его словам, сейчас есть только один прямой чартерный рейс из Москвы – на Azur Air. Но также можно прилететь в Шарджу или Дубай, а оттуда до Рас-эль-Хаймы меньше часа на машине.По его словам, эмират постепенно наращивает и восстанавливает туристический поток после пандемии. "В 2023 году сохраняется неопределенность. Однако мы готовы увеличить турпоток еще как минимум на десять процентов", – подчеркнул Расбей. Он отметил, что эмират рассчитывает к 2030 году принимать примерно три миллиона иностранцев. В Рас-эль-Хайме намерены нарастить гостиничный фонд еще на 4,8 тысячи номеров.
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новости - туризм, туристы, туризм, рас-эль-хайма (эмират), azur air, оаэ, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Рас-эль-Хайма (эмират), Azur Air, ОАЭ, куда можно лететь, Отдых на море
02:45 11.02.2023
 
Стало известно, чем привлекает россиян отдых в самом северном эмирате ОАЭ

Россия в 2022 году заняла первое место по турпотоку в эмират Рас-эль-Хайма

© AP Photo / Kamran JebreiliЗиплайн на горе Джебель Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма
Зиплайн на горе Джебель Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Kamran Jebreili
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия в 2022 году заняла первое место по турпотоку в Рас-эль-Хайму, в минувшем сезоне она приняла рекордное количество наших путешественников, 107 тысяч гостей, рассказал РИА Новости исполнительный директор департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей.
"Прошедший год был очень успешным, и его итоги намного лучше, чем прежде. Главным рынком для Рас-эль-Хаймы в 2022 году была Россия. Всего мы приняли 107 тысяч туристов из вашей страны. С октября по декабрь наблюдался основной турпоток из РФ", – рассказал Расбей.
Он отметил, что российский рынок всегда входил в топ-5 в Рас-эль-Хайме. "Местные отели уже заточены под туристов из РФ: весь персонал говорит по-русски. У нас есть все, что любят россияне: хорошие гостиницы и пляжи", – рассказал собеседник агентства.
Что касается перелетов, то, по его словам, сейчас есть только один прямой чартерный рейс из Москвы – на Azur Air. Но также можно прилететь в Шарджу или Дубай, а оттуда до Рас-эль-Хаймы меньше часа на машине.
По его словам, эмират постепенно наращивает и восстанавливает туристический поток после пандемии. "В 2023 году сохраняется неопределенность. Однако мы готовы увеличить турпоток еще как минимум на десять процентов", – подчеркнул Расбей.
Он отметил, что эмират рассчитывает к 2030 году принимать примерно три миллиона иностранцев. В Рас-эль-Хайме намерены нарастить гостиничный фонд еще на 4,8 тысячи номеров.
Девушка на пляже в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Если не Дубай, то что: где еще отдохнуть в Арабских Эмиратах — недорого
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмРас-эль-Хайма (эмират)Azur AirОАЭкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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