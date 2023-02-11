https://ria.ru/20230211/ranenyy-1851448876.html
При обстреле Александровки пострадал мужчина
При обстреле Александровки пострадал мужчина - РИА Новости, 11.02.2023
При обстреле Александровки пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки в Донецке со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T20:18
2023-02-11T20:18
2023-02-11T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки в Донецке со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Мэр Донецка ранее сообщал о трех прямых попаданиях в здание школы в Александровке. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Александровки пострадал мужчина
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле украинскими войсками Александровки ранен мужчина