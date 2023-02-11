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При обстреле Александровки пострадал мужчина - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Александровки пострадал мужчина
При обстреле Александровки пострадал мужчина - РИА Новости, 11.02.2023
При обстреле Александровки пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки в Донецке со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T20:18
2023-02-11T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки в Донецке со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Мэр Донецка ранее сообщал о трех прямых попаданиях в здание школы в Александровке. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
20:18 11.02.2023
 
При обстреле Александровки пострадал мужчина

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле украинскими войсками Александровки ранен мужчина

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, оставшиеся после обстрела
Осколки снаряда, оставшиеся после обстрела - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Осколки снаряда, оставшиеся после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки в Донецке со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела поселка городского типа Александровка ранения получил мужчина 1961 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Мэр Донецка ранее сообщал о трех прямых попаданиях в здание школы в Александровке.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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