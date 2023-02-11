https://ria.ru/20230211/raketa-1851452147.html

Израиль заявил о перехваченной ракете, выпущенной из сектора Газа

Израиль заявил о перехваченной ракете, выпущенной из сектора Газа - РИА Новости, 11.02.2023

Израиль заявил о перехваченной ракете, выпущенной из сектора Газа

Система ПВО Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщила израильская армия. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T20:50

2023-02-11T20:50

2023-02-11T20:50

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израиль

сектор газа

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Система ПВО Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщила израильская армия. "Из сектора Газа была запущена ракета, которая была перехвачена системой противовоздушной обороны армии обороны Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии.

https://ria.ru/20230202/khamas-1849122641.html

израиль

сектор газа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сектор газа