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Израиль заявил о перехваченной ракете, выпущенной из сектора Газа - РИА Новости, 11.02.2023
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Израиль заявил о перехваченной ракете, выпущенной из сектора Газа
Израиль заявил о перехваченной ракете, выпущенной из сектора Газа - РИА Новости, 11.02.2023
Израиль заявил о перехваченной ракете, выпущенной из сектора Газа
Система ПВО Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщила израильская армия. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T20:50
2023-02-11T20:50
в мире
израиль
сектор газа
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Система ПВО Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщила израильская армия. "Из сектора Газа была запущена ракета, которая была перехвачена системой противовоздушной обороны армии обороны Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии.
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израиль
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в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
20:50 11.02.2023
 
Израиль заявил о перехваченной ракете, выпущенной из сектора Газа

Израильская армия: система ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО
Израильская система ПВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Система ПВО Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщила израильская армия.
"Из сектора Газа была запущена ракета, которая была перехвачена системой противовоздушной обороны армии обороны Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии.
Самолет Военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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Израиль нанес удары по объекту ХАМАС
 
В миреИзраильСектор Газа
 
 
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