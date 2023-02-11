https://ria.ru/20230211/raketa-1851452147.html
Израиль заявил о перехваченной ракете, выпущенной из сектора Газа
Израиль заявил о перехваченной ракете, выпущенной из сектора Газа - РИА Новости, 11.02.2023
Израиль заявил о перехваченной ракете, выпущенной из сектора Газа
Система ПВО Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщила израильская армия. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T20:50
2023-02-11T20:50
2023-02-11T20:50
в мире
израиль
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101524/81/1015248143_0:162:3249:1990_1920x0_80_0_0_6f45d9bd2384369eeca300530691806e.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Система ПВО Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщила израильская армия. "Из сектора Газа была запущена ракета, которая была перехвачена системой противовоздушной обороны армии обороны Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии.
https://ria.ru/20230202/khamas-1849122641.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101524/81/1015248143_189:0:3060:2153_1920x0_80_0_0_e43aa7b7f6a050c11caf347344eb1dc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
Израиль заявил о перехваченной ракете, выпущенной из сектора Газа
Израильская армия: система ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа