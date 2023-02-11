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На Украине военным хотят разрешить занимать пост министра обороны - РИА Новости, 11.02.2023
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На Украине военным хотят разрешить занимать пост министра обороны
На Украине военным хотят разрешить занимать пост министра обороны - РИА Новости, 11.02.2023
На Украине военным хотят разрешить занимать пост министра обороны
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что во фракции "Слуга народа" подготовили законодательные изменения, которые позволят назначать... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T22:56
2023-02-11T22:56
в мире
украина
киев
алексей резников
давид арахамия
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что во фракции "Слуга народа" подготовили законодательные изменения, которые позволят назначать военного на должность министра обороны в условиях военного положения. Ранее глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия сообщил, что Алексей Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилл Буданов, однако, согласно украинскому законодательству, главой министерства обороны может быть только гражданское лицо. Сам Резников заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласился бы на эту должность. На данный момент вопрос отставки Резникова так и не вынесен на рассмотрение Верховной рады. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
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в мире, украина, киев, алексей резников, давид арахамия, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Алексей Резников, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
22:56 11.02.2023
 
На Украине военным хотят разрешить занимать пост министра обороны

Депутат Рады: подготовлен проект, разрешающий военным занимать пост главы Минобороны

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что во фракции "Слуга народа" подготовили законодательные изменения, которые позволят назначать военного на должность министра обороны в условиях военного положения.
"Эти законодательные изменения, которые мы подготовили, они есть, они сейчас отработаны в рамках большого проекта №4210. Мы были готовы их подать и даже проголосовать в срочном порядке. У нас есть там предложение по поводу возможности занимать должность министра военным только в условиях военного положения", - сказала Безуглая в интервью "Украинской правде".
Ранее глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия сообщил, что Алексей Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилл Буданов, однако, согласно украинскому законодательству, главой министерства обороны может быть только гражданское лицо. Сам Резников заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласился бы на эту должность. На данный момент вопрос отставки Резникова так и не вынесен на рассмотрение Верховной рады.
Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
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