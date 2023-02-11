https://ria.ru/20230211/rada-1851462341.html

На Украине военным хотят разрешить занимать пост министра обороны

На Украине военным хотят разрешить занимать пост министра обороны - РИА Новости, 11.02.2023

На Украине военным хотят разрешить занимать пост министра обороны

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что во фракции "Слуга народа" подготовили законодательные изменения, которые позволят назначать... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T22:56

2023-02-11T22:56

2023-02-11T22:56

в мире

украина

киев

алексей резников

давид арахамия

верховная рада украины

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что во фракции "Слуга народа" подготовили законодательные изменения, которые позволят назначать военного на должность министра обороны в условиях военного положения. Ранее глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия сообщил, что Алексей Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилл Буданов, однако, согласно украинскому законодательству, главой министерства обороны может быть только гражданское лицо. Сам Резников заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласился бы на эту должность. На данный момент вопрос отставки Резникова так и не вынесен на рассмотрение Верховной рады. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230208/pentagon-1850530275.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, алексей резников, давид арахамия, верховная рада украины