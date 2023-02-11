https://ria.ru/20230211/psb-1851433654.html

Эксперты обсудили на форуме ПСБ поддержку малого бизнеса в новых условиях

Эксперты обсудили на форуме ПСБ поддержку малого бизнеса в новых условиях - РИА Новости, 11.02.2023

Эксперты обсудили на форуме ПСБ поддержку малого бизнеса в новых условиях

Около 90% продавцов из числа малых и средних предпринимателей увеличили свои продажи с помощью выхода на маркетплейсы, а для 55% эти торговые площадки стали... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T18:10

2023-02-11T18:10

2023-02-11T18:10

псб (банк псб)

экономика

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 90% продавцов из числа малых и средних предпринимателей увеличили свои продажи с помощью выхода на маркетплейсы, а для 55% эти торговые площадки стали единственным или основным каналом продаж, свидетельствует статистика ПСБ, представленная на организованном банком III Российском форуме по финансовой грамотности "Просто Капитал".Как отметили в банке, рынок интернет-торговли в РФ растет и сохраняет свою привлекательность: ежегодно на маркетплейсах регистрируется более 118 тысяч новых продавцов и более 76 тысяч интернет-магазинов.В рамках образовательного онлайн-трека для МСБ, организованного на форуме, представители ПСБ и успешные игроки сектора малого и среднего бизнеса поделились опытом, рассказали о том, как избежать ошибок при выходе на новые торговые площадки, коснулись актуальных вопросов развития МСБ в России в новых условиях и его роли в экономике.Слушателям образовательного трека рассказали о еще одной программе социальной поддержки - Курсе малого бизнеса (КМБ), который ориентирован на военнослужащих, увольняющихся в запас, и членов их семей. Этот образовательный проект помогает военным в отставке и их семьям самореализоваться через предпринимательство.

https://ria.ru/20221010/psb-1822769186.html

https://ria.ru/20230112/kreditovanie-1844415598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псб (банк псб), экономика