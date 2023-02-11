https://ria.ru/20230211/psb-1851433654.html
Эксперты обсудили на форуме ПСБ поддержку малого бизнеса в новых условиях
Эксперты обсудили на форуме ПСБ поддержку малого бизнеса в новых условиях - РИА Новости, 11.02.2023
Эксперты обсудили на форуме ПСБ поддержку малого бизнеса в новых условиях
Около 90% продавцов из числа малых и средних предпринимателей увеличили свои продажи с помощью выхода на маркетплейсы, а для 55% эти торговые площадки стали... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T18:10
2023-02-11T18:10
2023-02-11T18:10
псб (банк псб)
экономика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 90% продавцов из числа малых и средних предпринимателей увеличили свои продажи с помощью выхода на маркетплейсы, а для 55% эти торговые площадки стали единственным или основным каналом продаж, свидетельствует статистика ПСБ, представленная на организованном банком III Российском форуме по финансовой грамотности "Просто Капитал".Как отметили в банке, рынок интернет-торговли в РФ растет и сохраняет свою привлекательность: ежегодно на маркетплейсах регистрируется более 118 тысяч новых продавцов и более 76 тысяч интернет-магазинов.В рамках образовательного онлайн-трека для МСБ, организованного на форуме, представители ПСБ и успешные игроки сектора малого и среднего бизнеса поделились опытом, рассказали о том, как избежать ошибок при выходе на новые торговые площадки, коснулись актуальных вопросов развития МСБ в России в новых условиях и его роли в экономике.Слушателям образовательного трека рассказали о еще одной программе социальной поддержки - Курсе малого бизнеса (КМБ), который ориентирован на военнослужащих, увольняющихся в запас, и членов их семей. Этот образовательный проект помогает военным в отставке и их семьям самореализоваться через предпринимательство.
https://ria.ru/20221010/psb-1822769186.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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псб (банк псб), экономика
ПСБ (Банк ПСБ), Экономика
Эксперты обсудили на форуме ПСБ поддержку малого бизнеса в новых условиях
Эксперты обсудили на форуме ПСБ "Просто Капитал" поддержку малого бизнеса в новых условиях
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 90% продавцов из числа малых и средних предпринимателей увеличили свои продажи с помощью выхода на маркетплейсы, а для 55% эти торговые площадки стали единственным или основным каналом продаж, свидетельствует статистика ПСБ, представленная на организованном банком III Российском форуме по финансовой грамотности "Просто Капитал".
Как отметили в банке, рынок интернет-торговли в РФ
растет и сохраняет свою привлекательность: ежегодно на маркетплейсах регистрируется более 118 тысяч новых продавцов и более 76 тысяч интернет-магазинов.
В рамках образовательного онлайн-трека для МСБ, организованного на форуме, представители ПСБ и успешные игроки сектора малого и среднего бизнеса поделились опытом, рассказали о том, как избежать ошибок при выходе на новые торговые площадки, коснулись актуальных вопросов развития МСБ в России в новых условиях и его роли в экономике.
"Участники трека отметили, что процветание страны напрямую зависит от развитого частного предпринимательства. Для начинающих бизнесменов, малого и среднего бизнеса разрабатывается всесторонняя поддержка, в том числе государственные программы льготного кредитования, и ПСБ является активным участником практически всех программ поддержки предпринимательства", - отмечается в сообщении.
Слушателям образовательного трека рассказали о еще одной программе социальной поддержки - Курсе малого бизнеса (КМБ), который ориентирован на военнослужащих, увольняющихся в запас, и членов их семей. Этот образовательный проект помогает военным в отставке и их семьям самореализоваться через предпринимательство.