https://ria.ru/20230211/protest-1851432939.html

В Париже полицейские применили слезоточивый газ против манифестантов

В Париже полицейские применили слезоточивый газ против манифестантов - РИА Новости, 11.02.2023

В Париже полицейские применили слезоточивый газ против манифестантов

Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы в Париже, чтобы оттеснить радикалов black bloc, которые разбивали витрины и... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T18:05

2023-02-11T18:05

2023-02-11T18:05

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париж

франция

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ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы в Париже, чтобы оттеснить радикалов black bloc, которые разбивали витрины и переворачивали мусорные баки со стеклянными бутылками, чтобы забрасывать ими стражей порядка, передает корреспондент РИА Новости. Беспорядки на акции против повышения пенсионного возраста во Франции переросли в стычки радикалов с полицией. Они стали забрасывать стражей порядка стеклянными бутылками, петардами и фаерами. В ответ полицейские стали оттеснять толпу и применили слезоточивый газ. Начались первые задержания. Колонна демонстрантов начала шествие от площади Республики около 13 часов по Парижу. По оценке корреспондента РИА Новости, в акции принимают участие десятки тысяч человек. Вскоре после начала шествия в колонне демонстрантов появились радикалы black bloc, устроившие беспорядки. Это уже четвертая массовая демонстрация против повышения пенсионного возраста в стране c 62 до 64 лет. Ранее акции состоялись 19 и 31 января, а также 7 февраля. Французские профсоюзы сообщили, что следующая акция пройдёт в четверг 16 февраля. При этом 7 марта профсоюзы объявляют бессрочную забастовку с целью "блокировать страну" и тем самым заставить правительство отозвать проект непопулярной реформы.

https://ria.ru/20230211/orli-1851424406.html

париж

франция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беспорядки в Париже во время протеста против пенсионной реформы Беспорядки начались на акции протеста против пенсионной реформы в Париже, радикалы крушат витрины, вмешалась полиция 2023-02-11T18:05 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция