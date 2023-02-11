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В Париже полицейские применили слезоточивый газ против манифестантов - РИА Новости, 11.02.2023
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В Париже полицейские применили слезоточивый газ против манифестантов
В Париже полицейские применили слезоточивый газ против манифестантов - РИА Новости, 11.02.2023
В Париже полицейские применили слезоточивый газ против манифестантов
Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы в Париже, чтобы оттеснить радикалов black bloc, которые разбивали витрины и... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T18:05
2023-02-11T18:05
в мире
париж
франция
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ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы в Париже, чтобы оттеснить радикалов black bloc, которые разбивали витрины и переворачивали мусорные баки со стеклянными бутылками, чтобы забрасывать ими стражей порядка, передает корреспондент РИА Новости. Беспорядки на акции против повышения пенсионного возраста во Франции переросли в стычки радикалов с полицией. Они стали забрасывать стражей порядка стеклянными бутылками, петардами и фаерами. В ответ полицейские стали оттеснять толпу и применили слезоточивый газ. Начались первые задержания. Колонна демонстрантов начала шествие от площади Республики около 13 часов по Парижу. По оценке корреспондента РИА Новости, в акции принимают участие десятки тысяч человек. Вскоре после начала шествия в колонне демонстрантов появились радикалы black bloc, устроившие беспорядки. Это уже четвертая массовая демонстрация против повышения пенсионного возраста в стране c 62 до 64 лет. Ранее акции состоялись 19 и 31 января, а также 7 февраля. Французские профсоюзы сообщили, что следующая акция пройдёт в четверг 16 февраля. При этом 7 марта профсоюзы объявляют бессрочную забастовку с целью "блокировать страну" и тем самым заставить правительство отозвать проект непопулярной реформы.
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Беспорядки в Париже во время протеста против пенсионной реформы
Беспорядки начались на акции протеста против пенсионной реформы в Париже, радикалы крушат витрины, вмешалась полиция
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
18:05 11.02.2023
 
В Париже полицейские применили слезоточивый газ против манифестантов

Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы в Париже

© РИА Новости / Евгений Полойко / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Париже
Участники акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Участники акции протеста в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы в Париже, чтобы оттеснить радикалов black bloc, которые разбивали витрины и переворачивали мусорные баки со стеклянными бутылками, чтобы забрасывать ими стражей порядка, передает корреспондент РИА Новости.
Беспорядки на акции против повышения пенсионного возраста во Франции переросли в стычки радикалов с полицией. Они стали забрасывать стражей порядка стеклянными бутылками, петардами и фаерами. В ответ полицейские стали оттеснять толпу и применили слезоточивый газ. Начались первые задержания.
Колонна демонстрантов начала шествие от площади Республики около 13 часов по Парижу. По оценке корреспондента РИА Новости, в акции принимают участие десятки тысяч человек.
Вскоре после начала шествия в колонне демонстрантов появились радикалы black bloc, устроившие беспорядки.
Это уже четвертая массовая демонстрация против повышения пенсионного возраста в стране c 62 до 64 лет. Ранее акции состоялись 19 и 31 января, а также 7 февраля. Французские профсоюзы сообщили, что следующая акция пройдёт в четверг 16 февраля. При этом 7 марта профсоюзы объявляют бессрочную забастовку с целью "блокировать страну" и тем самым заставить правительство отозвать проект непопулярной реформы.
Аэропорт Орли, Франция - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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