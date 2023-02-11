https://ria.ru/20230211/protest-1851419846.html
В Париже на акции протеста против пенсионной реформы начались беспорядки
В Париже на акции протеста против пенсионной реформы начались беспорядки - РИА Новости, 11.02.2023
В Париже на акции протеста против пенсионной реформы начались беспорядки
На многотысячной акции протеста против пенсионной реформы в Париже начались беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:35
2023-02-11T16:35
2023-02-11T17:18
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ПАРИЖ, 11 фев — РИА Новости. На многотысячной акции протеста против пенсионной реформы в Париже начались беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости.Вскоре после начала шествия в колонне демонстрантов появились радикалы black bloc. Они начали крушить витрины банков, в происходящее вмешалась полиция. Радикалы стали забрасывать ее бутылками и петардами.Сегодня в Париже проходит четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. Колонна демонстрантов начала шествие от площади Республики и завершит его ближе к вечеру на площади Нации. По оценке корреспондента РИА Новости, в акции принимают участие до 100 тысяч человек.Протестующие несут транспаранты ведущих французских профсоюзов, которые организуют акцию. Они скандируют лозунг "Будем бороться за пенсию в 60!". На плакатах участников можно прочитать: "Макрон, сам иди на пенсию, а нашу не трогай", "Не дадим нас ощипать", "Пленники работы не доживут до старости".Как отмечали в профсоюзах, акцию организовали в выходной день, чтобы сделать возможным участие в ней большего числа людей.В субботу по всей Франции проходят более 200 манифестаций против пенсионной реформы, в том числе во всех крупных городах — Марселе, Лионе, Бордо, Нанте. По данным профсоюзов, манифестация в Тулузе, начавшаяся утром, собрала более 100 тысяч человек.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января — в этот день провели более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч — в столице страны.Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч — в Париже.Число участников третьего дня демонстрации против пенсионной реформы значительно уступало количеству собравшихся на предыдущих акциях протеста. Так, по данным МВД страны, порядка 757 тысяч человек приняли участие во вторник в манифестациях против повышения пенсионного возраста по всей Франции, из них в Париже — 57 тысяч.Пятая манифестация против повышения пенсионного возраста во Франции состоится 16 февраля.
https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html
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Беспорядки в Париже во время протеста против пенсионной реформы
Беспорядки начались на акции протеста против пенсионной реформы в Париже, радикалы крушат витрины, вмешалась полиция
2023-02-11T16:35
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в мире, париж, франция
16:35 11.02.2023 (обновлено: 17:18 11.02.2023)
В Париже на акции протеста против пенсионной реформы начались беспорядки
В Париже на акции против пенсионной реформы начались беспорядки, вмешалась полиция
ПАРИЖ, 11 фев — РИА Новости. На многотысячной акции протеста против пенсионной реформы в Париже начались беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости.
Вскоре после начала шествия в колонне демонстрантов появились радикалы black bloc. Они начали крушить витрины банков, в происходящее вмешалась полиция. Радикалы стали забрасывать ее бутылками и петардами.
Сегодня в Париже проходит четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы.
Колонна демонстрантов начала шествие от площади Республики и завершит его ближе к вечеру на площади Нации. По оценке корреспондента РИА Новости, в акции принимают участие до 100 тысяч человек.
Протестующие несут транспаранты ведущих французских профсоюзов, которые организуют акцию. Они скандируют лозунг "Будем бороться за пенсию в 60!". На плакатах участников можно прочитать: "Макрон, сам иди на пенсию, а нашу не трогай", "Не дадим нас ощипать", "Пленники работы не доживут до старости".
Как отмечали в профсоюзах, акцию организовали в выходной день, чтобы сделать возможным участие в ней большего числа людей.
В субботу по всей Франции
проходят более 200 манифестаций против пенсионной реформы, в том числе во всех крупных городах — Марселе, Лионе
, Бордо
, Нанте
. По данным профсоюзов, манифестация в Тулузе
, начавшаяся утром, собрала более 100 тысяч человек.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января — в этот день провели более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле
и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч — в столице страны.
Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч — в Париже.
Число участников третьего дня демонстрации против пенсионной реформы значительно уступало количеству собравшихся на предыдущих акциях протеста. Так, по данным МВД страны, порядка 757 тысяч человек приняли участие во вторник в манифестациях против повышения пенсионного возраста по всей Франции, из них в Париже — 57 тысяч.
Пятая манифестация против повышения пенсионного возраста во Франции состоится 16 февраля.