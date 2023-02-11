19:40 11.02.2023 (обновлено: 20:50 11.02.2023)
"Роскосмос" сообщил об утечке теплоносителя на корабле "Прогресс МС-21"
"Роскосмос": на корабле "Прогресс МС-21" произошла утечка теплоносителя
Грузовой корабль "Прогресс". Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На корабле "Прогресс МС-21" произошла утечка теплоносителя, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
Видео его обращения предоставила пресс-служба корпорации.
"На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Ситуация в чем-то похожа с тем, что произошло у нас с кораблем в середине декабря", — сказал Крикалев.
Он подчеркнул, что "Роскосмос" проведет анализ возможной причины разгерметизации так же, как и с кораблем "Союз МС-22". По словам Крикалева, сейчас важно убедиться в том, что произошедшее — не систематическая ошибка. В противном случае это может отразиться на работе новых кораблей, отметил он.
Ранее сегодня в "Роскосмосе" сообщили, что в контуре "Прогресса МС-21" произошла разгерметизация. Переходной люк корабля вскоре закрыли, изолировав его от МКС. В госкорпорации уточнили, что температура и давление на станции остаются в норме, экипажу ничего не угрожает.
Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Из контура охлаждения тогда вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.
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