https://ria.ru/20230211/progress-1851444568.html

"Роскосмос" сообщил об утечке теплоносителя на корабле "Прогресс МС-21"

"Роскосмос" сообщил об утечке теплоносителя на корабле "Прогресс МС-21" - РИА Новости, 11.02.2023

"Роскосмос" сообщил об утечке теплоносителя на корабле "Прогресс МС-21"

На корабле "Прогресс МС-21" произошла утечка теплоносителя, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T19:40

2023-02-11T19:40

2023-02-11T20:50

космос - риа наука

роскосмос

мс-21

россия

сергей крикалев

юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На корабле "Прогресс МС-21" произошла утечка теплоносителя, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев. Видео его обращения предоставила пресс-служба корпорации.Он подчеркнул, что "Роскосмос" проведет анализ возможной причины разгерметизации так же, как и с кораблем "Союз МС-22". По словам Крикалева, сейчас важно убедиться в том, что произошедшее — не систематическая ошибка. В противном случае это может отразиться на работе новых кораблей, отметил он.Ранее сегодня в "Роскосмосе" сообщили, что в контуре "Прогресса МС-21" произошла разгерметизация. Переходной люк корабля вскоре закрыли, изолировав его от МКС. В госкорпорации уточнили, что температура и давление на станции остаются в норме, экипажу ничего не угрожает.Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Из контура охлаждения тогда вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.

https://ria.ru/20230203/soyuz-1849648947.html

https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, роскосмос, мс-21, россия, сергей крикалев, юрий борисов (роскосмос)