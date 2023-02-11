https://ria.ru/20230211/progress-1851410981.html

В контуре корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация

В контуре корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация - РИА Новости, 11.02.2023

В контуре корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация

В контуре корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T15:37

2023-02-11T15:37

2023-02-11T16:25

космос - риа наука

роскосмос

мс-21

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В контуре корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация, сообщили в "Роскосмосе".Инцидент подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП.Переходной люк корабля уже закрыли."Прогресс МС-21" изолирован от общего объема МКС", — указали в "Роскосмосе".В госкорпорации уточнили, что температура и давление на МКС остаются в норме, экипажу ничего не угрожает. Причины разгерметизации выясняются.Затопление корабля запланировано на 18 февраля, все грузы уже находятся в "Прогрессе МС-21". В госкорпорации подтвердили, что его выведут с орбиты согласно первоначальному плану.Кроме того, инцидент никак не повлиял на сегодняшнюю стыковку с МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-22" и на дальнейшую программу пилотируемых полетов.В пресс-службе "Роскосмоса" уточнили РИА Новости, что разгерметизация произошла в контуре теплоносителя грузового корабля. Такой инцидент имел место ранее на корабле "Союз МС-22".Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Из контура охлаждения тогда вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.

https://ria.ru/20230206/mks-1850149950.html

https://ria.ru/20230118/mks-1845814181.html

https://ria.ru/20230111/mks-1844083387.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, роскосмос, мс-21, международная космическая станция (мкс)