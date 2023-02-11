https://ria.ru/20230211/progress-1851381317.html

Грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС

Грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС - РИА Новости, 11.02.2023

Грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-22", который был запущен с космодрома Байконур в четверг, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:51

2023-02-11T11:51

2023-02-11T11:51

наука

космос - риа наука

россия

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-22", который был запущен с космодрома Байконур в четверг, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-22" утром 9 февраля, стартовав с космодрома Байконур в 9.15 по московскому времени. Событие стало знаменательным для "Роскосмоса" - это сотый подряд безаварийный пуск космической ракеты с октября 2018 года. Такой показатель достигнут в истории современной России впервые. Прежде чем пристыковаться к МКС, "Прогресс" 34 раза облетел вокруг Земли, его полет длился более 50 часов. "Прогресс МС-22" доставил на МКС более 2,5 тонн грузов. Это 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, оборудование для космических исследований: "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт", "Терминатор" и "3D-печать". Незадолго до полета нового грузовика под него освободили место на МКС. От служебного модуля "Звезда" 7 февраля отстыковался "Прогресс МС-20" и был после этого затоплен в Тихом океане.

https://ria.ru/20230210/kosmos-1850928215.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс)