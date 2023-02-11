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Грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС - РИА Новости, 11.02.2023
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Наука
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Грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС
Грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС - РИА Новости, 11.02.2023
Грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-22", который был запущен с космодрома Байконур в четверг, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:51
2023-02-11T11:51
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-22", который был запущен с космодрома Байконур в четверг, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-22" утром 9 февраля, стартовав с космодрома Байконур в 9.15 по московскому времени. Событие стало знаменательным для "Роскосмоса" - это сотый подряд безаварийный пуск космической ракеты с октября 2018 года. Такой показатель достигнут в истории современной России впервые. Прежде чем пристыковаться к МКС, "Прогресс" 34 раза облетел вокруг Земли, его полет длился более 50 часов. "Прогресс МС-22" доставил на МКС более 2,5 тонн грузов. Это 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, оборудование для космических исследований: "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт", "Терминатор" и "3D-печать". Незадолго до полета нового грузовика под него освободили место на МКС. От служебного модуля "Звезда" 7 февраля отстыковался "Прогресс МС-20" и был после этого затоплен в Тихом океане.
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космос - риа наука, россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
11:51 11.02.2023
 
Грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС

Грузовик "Прогресс МС-22" с оборудованием и питанием пристыковался к МКС

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-22", который был запущен с космодрома Байконур в четверг, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".
Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-22" утром 9 февраля, стартовав с космодрома Байконур в 9.15 по московскому времени.
Событие стало знаменательным для "Роскосмоса" - это сотый подряд безаварийный пуск космической ракеты с октября 2018 года. Такой показатель достигнут в истории современной России впервые.
Прежде чем пристыковаться к МКС, "Прогресс" 34 раза облетел вокруг Земли, его полет длился более 50 часов.
Художественное изображение системы CPD-29 2176
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"Прогресс МС-22" доставил на МКС более 2,5 тонн грузов. Это 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, оборудование для космических исследований: "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт", "Терминатор" и "3D-печать".
Незадолго до полета нового грузовика под него освободили место на МКС. От служебного модуля "Звезда" 7 февраля отстыковался "Прогресс МС-20" и был после этого затоплен в Тихом океане.
 
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