https://ria.ru/20230211/priyut-1851446742.html

Приют в Саратовской области складирует трупы животных

Приют в Саратовской области складирует трупы животных - РИА Новости, 11.02.2023

Приют в Саратовской области складирует трупы животных

Тела погибших кошек и собак обнаружили волонтеры, которые приехали покормить животных. Саратовский частный приют "Рич" временно хранил мертвых животных на своей территории.

2023-02-11T19:54

2023-02-11T19:54

2023-02-11T19:54

видео

саратовская область

бездомные животные

собаки

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Трупы были завернуты в полиэтиленовые пакеты и находились в мусорных контейнерах. Хозяйка заведения Юлия Климова рассказала, что ее сотрудники на протяжении нескольких месяцев складировали животных, которых не удалось спасти. Утилизацию тел не совершали из-за нехватки средств. Прокуратура области начала проверку.

саратовская область

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2023

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приют в Саратовской области складирует трупы животных Тела погибших кошек и собак обнаружили волонтеры, которые приехали покормить животных. Саратовский частный приют "Рич" временно хранил мертвых животных на своей территории. Трупы были завернуты в полиэтиленовые пакеты и находились в мусорных контейнерах. Хозяйка заведения Юлия Климова рассказала, что ее сотрудники на протяжении нескольких месяцев складировали животных, которых не удалось спасти. Утилизацию тел не совершали из-за нехватки средств. Прокуратура области начала проверку. 2023-02-11T19:54 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

видео, саратовская область, бездомные животные, собаки, видео