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Приют в Саратовской области складирует трупы животных - РИА Новости, 11.02.2023
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Приют в Саратовской области складирует трупы животных
Приют в Саратовской области складирует трупы животных - РИА Новости, 11.02.2023
Приют в Саратовской области складирует трупы животных
Тела погибших кошек и собак обнаружили волонтеры, которые приехали покормить животных. Саратовский частный приют "Рич" временно хранил мертвых животных на своей территории.
2023-02-11T19:54
2023-02-11T19:54
видео
саратовская область
бездомные животные
собаки
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Трупы были завернуты в полиэтиленовые пакеты и находились в мусорных контейнерах. Хозяйка заведения Юлия Климова рассказала, что ее сотрудники на протяжении нескольких месяцев складировали животных, которых не удалось спасти. Утилизацию тел не совершали из-за нехватки средств. Прокуратура области начала проверку.
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60
353
60
Приют в Саратовской области складирует трупы животных
Тела погибших кошек и собак обнаружили волонтеры, которые приехали покормить животных. Саратовский частный приют "Рич" временно хранил мертвых животных на своей территории. Трупы были завернуты в полиэтиленовые пакеты и находились в мусорных контейнерах. Хозяйка заведения Юлия Климова рассказала, что ее сотрудники на протяжении нескольких месяцев складировали животных, которых не удалось спасти. Утилизацию тел не совершали из-за нехватки средств. Прокуратура области начала проверку.
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видео, саратовская область, бездомные животные, собаки, видео
Видео, Саратовская область, бездомные животные, Собаки
Приют в Саратовской области складирует трупы животных
Тела погибших кошек и собак обнаружили волонтеры, которые приехали покормить животных. Саратовский частный приют "Рич" временно хранил мертвых животных на своей территории.
2023-02-11T19:54
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PT2M21S
19:54 11.02.2023
 

Приют в Саратовской области складирует трупы животных

Читать ria.ru в
Тела погибших кошек и собак обнаружили волонтеры, которые приехали покормить животных. Саратовский частный приют "Рич" временно хранил мертвых животных на своей территории.
Трупы были завернуты в полиэтиленовые пакеты и находились в мусорных контейнерах. Хозяйка заведения Юлия Климова рассказала, что ее сотрудники на протяжении нескольких месяцев складировали животных, которых не удалось спасти. Утилизацию тел не совершали из-за нехватки средств. Прокуратура области начала проверку.
 
ВидеоСаратовская областьбездомные животныеСобаки
 
 
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