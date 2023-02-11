https://ria.ru/20230211/priyut-1851446742.html
Приют в Саратовской области складирует трупы животных
Приют в Саратовской области складирует трупы животных - РИА Новости, 11.02.2023
Приют в Саратовской области складирует трупы животных
Тела погибших кошек и собак обнаружили волонтеры, которые приехали покормить животных. Саратовский частный приют "Рич" временно хранил мертвых животных на своей территории.
2023-02-11T19:54
2023-02-11T19:54
2023-02-11T19:54
видео
саратовская область
бездомные животные
собаки
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Трупы были завернуты в полиэтиленовые пакеты и находились в мусорных контейнерах. Хозяйка заведения Юлия Климова рассказала, что ее сотрудники на протяжении нескольких месяцев складировали животных, которых не удалось спасти. Утилизацию тел не совершали из-за нехватки средств. Прокуратура области начала проверку.
саратовская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851446628_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_749b4808384837856f0e55d4dfd0fef2.jpg
Приют в Саратовской области складирует трупы животных
Тела погибших кошек и собак обнаружили волонтеры, которые приехали покормить животных. Саратовский частный приют "Рич" временно хранил мертвых животных на своей территории. Трупы были завернуты в полиэтиленовые пакеты и находились в мусорных контейнерах. Хозяйка заведения Юлия Климова рассказала, что ее сотрудники на протяжении нескольких месяцев складировали животных, которых не удалось спасти. Утилизацию тел не совершали из-за нехватки средств. Прокуратура области начала проверку.
2023-02-11T19:54
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PT2M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, саратовская область, бездомные животные, собаки, видео
Видео, Саратовская область, бездомные животные, Собаки
Приют в Саратовской области складирует трупы животных
Тела погибших кошек и собак обнаружили волонтеры, которые приехали покормить животных. Саратовский частный приют "Рич" временно хранил мертвых животных на своей территории.
2023-02-11T19:54
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PT2M21S
Приют в Саратовской области складирует трупы животных
Тела погибших кошек и собак обнаружили волонтеры, которые приехали покормить животных. Саратовский частный приют "Рич" временно хранил мертвых животных на своей территории.