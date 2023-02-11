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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 11.02.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми около 160 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:40

2023-02-11T14:40

2023-02-11T16:13

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми около 160 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны России."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", — сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества."За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-20", — добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, в мире, харьковская область, луганская народная республика