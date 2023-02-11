https://ria.ru/20230211/pomosch-1851391174.html

Гуманитарное подразделение доставило помощь для жителей Северодонецка

Гуманитарное подразделение доставило помощь для жителей Северодонецка - РИА Новости, 11.02.2023

Гуманитарное подразделение доставило помощь для жителей Северодонецка

Представители гуманитарного подразделения "Сплочение" доставили помощь для мирных жителей Северодонецка в ЛНР, рассказал журналистам представитель данного союза РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T13:12

2023-02-11T13:12

2023-02-11T13:12

северодонецк

луганская народная республика

донбасс

общество

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ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Представители гуманитарного подразделения "Сплочение" доставили помощь для мирных жителей Северодонецка в ЛНР, рассказал журналистам представитель данного союза Мирослав Смирнов. "Ездим в Донбасс уже несколько лет, помогаем различным подразделениям, мирным жителям. Надеюсь, будем приезжать чаще и стабильно поддерживать", - сказал представитель союза. Он уточнил, что привезенный груз предназначен для жителей Северодонецка и будет передаваться адресно. По его словам, также помощь доставлена военнослужащим 201-го полка 2-го Армейского корпуса Республики. Также военнослужащим передали детские письма со словами поддержки.

https://ria.ru/20221220/lnr-1839991211.html

северодонецк

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северодонецк, луганская народная республика, донбасс, общество