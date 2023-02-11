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Гуманитарное подразделение доставило помощь для жителей Северодонецка - РИА Новости, 11.02.2023
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Гуманитарное подразделение доставило помощь для жителей Северодонецка
Гуманитарное подразделение доставило помощь для жителей Северодонецка - РИА Новости, 11.02.2023
Гуманитарное подразделение доставило помощь для жителей Северодонецка
Представители гуманитарного подразделения "Сплочение" доставили помощь для мирных жителей Северодонецка в ЛНР, рассказал журналистам представитель данного союза РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T13:12
2023-02-11T13:12
северодонецк
луганская народная республика
донбасс
общество
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ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Представители гуманитарного подразделения "Сплочение" доставили помощь для мирных жителей Северодонецка в ЛНР, рассказал журналистам представитель данного союза Мирослав Смирнов. "Ездим в Донбасс уже несколько лет, помогаем различным подразделениям, мирным жителям. Надеюсь, будем приезжать чаще и стабильно поддерживать", - сказал представитель союза. Он уточнил, что привезенный груз предназначен для жителей Северодонецка и будет передаваться адресно. По его словам, также помощь доставлена военнослужащим 201-го полка 2-го Армейского корпуса Республики. Также военнослужащим передали детские письма со словами поддержки.
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северодонецк, луганская народная республика, донбасс, общество
Северодонецк, Луганская Народная Республика, Донбасс, Общество
13:12 11.02.2023
 
Гуманитарное подразделение доставило помощь для жителей Северодонецка

Подразделение "Сплочение" доставило помощь жителям Северодонецка и военным ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкГородские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Представители гуманитарного подразделения "Сплочение" доставили помощь для мирных жителей Северодонецка в ЛНР, рассказал журналистам представитель данного союза Мирослав Смирнов.
"Ездим в Донбасс уже несколько лет, помогаем различным подразделениям, мирным жителям. Надеюсь, будем приезжать чаще и стабильно поддерживать", - сказал представитель союза.
Он уточнил, что привезенный груз предназначен для жителей Северодонецка и будет передаваться адресно. По его словам, также помощь доставлена военнослужащим 201-го полка 2-го Армейского корпуса Республики. Также военнослужащим передали детские письма со словами поддержки.
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