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Гуманитарное подразделение доставило помощь для жителей Северодонецка
Гуманитарное подразделение доставило помощь для жителей Северодонецка - РИА Новости, 11.02.2023
Гуманитарное подразделение доставило помощь для жителей Северодонецка
Представители гуманитарного подразделения "Сплочение" доставили помощь для мирных жителей Северодонецка в ЛНР, рассказал журналистам представитель данного союза РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T13:12
2023-02-11T13:12
2023-02-11T13:12
северодонецк
луганская народная республика
донбасс
общество
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ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Представители гуманитарного подразделения "Сплочение" доставили помощь для мирных жителей Северодонецка в ЛНР, рассказал журналистам представитель данного союза Мирослав Смирнов. "Ездим в Донбасс уже несколько лет, помогаем различным подразделениям, мирным жителям. Надеюсь, будем приезжать чаще и стабильно поддерживать", - сказал представитель союза. Он уточнил, что привезенный груз предназначен для жителей Северодонецка и будет передаваться адресно. По его словам, также помощь доставлена военнослужащим 201-го полка 2-го Армейского корпуса Республики. Также военнослужащим передали детские письма со словами поддержки.
https://ria.ru/20221220/lnr-1839991211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северодонецк, луганская народная республика, донбасс, общество
Северодонецк, Луганская Народная Республика, Донбасс, Общество
Гуманитарное подразделение доставило помощь для жителей Северодонецка
Подразделение "Сплочение" доставило помощь жителям Северодонецка и военным ЛНР