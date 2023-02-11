https://ria.ru/20230211/pogoda-1851368949.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 11.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Низкое давление, не выше нуля градусов и снег и метель вечером ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:49
2023-02-11T09:49
2023-02-11T09:49
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Низкое давление, не выше нуля градусов и снег и метель вечером ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым влиянием Североатлантического циклона с запада, откуда к вечеру потянутся полчища снеговых туч, сопровождаемых усилением ветра и метелью. Облачно, около 18 часов начнётся снег и будет идти весь вечер, метель, ухудшение видимости. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что температура в Москве ожидается ноль - минус 2, в Подмосковье - минус 4 - плюс 1. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230201/pogoda-1848837488.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидают низкое давление и снег