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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 11.02.2023
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 11.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Низкое давление, не выше нуля градусов и снег и метель вечером ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:49
2023-02-11T09:49
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Низкое давление, не выше нуля градусов и снег и метель вечером ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым влиянием Североатлантического циклона с запада, откуда к вечеру потянутся полчища снеговых туч, сопровождаемых усилением ветра и метелью. Облачно, около 18 часов начнётся снег и будет идти весь вечер, метель, ухудшение видимости. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что температура в Москве ожидается ноль - минус 2, в Подмосковье - минус 4 - плюс 1. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
09:49 11.02.2023
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидают низкое давление и снег

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Низкое давление, не выше нуля градусов и снег и метель вечером ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым влиянием Североатлантического циклона с запада, откуда к вечеру потянутся полчища снеговых туч, сопровождаемых усилением ветра и метелью. Облачно, около 18 часов начнётся снег и будет идти весь вечер, метель, ухудшение видимости. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что температура в Москве ожидается ноль - минус 2, в Подмосковье - минус 4 - плюс 1. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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