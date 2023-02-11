https://ria.ru/20230211/pogibshiy-1851415028.html

При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель

При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель - РИА Новости, 11.02.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель

Украинские войска обстреляли частный сектор в Петровском районе Донецка, по сообщениям очевидцев, есть как минимум один погибший мирный житель, передает... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T16:05

2023-02-11T16:05

2023-02-11T16:05

специальная военная операция на украине

донецк

в мире

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли частный сектор в Петровском районе Донецка, по сообщениям очевидцев, есть как минимум один погибший мирный житель, передает корреспондент РИА Новости. По его данным, еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС достали из-под завалов собственного дома. Днем в субботу глава Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что при обстреле Петровского района в частном доме по улице Магдебургской есть погибшие и раненые, дом разрушен. Ранее украинские войска также обстреляли Петровский район Донецка. Тогда погибли двое мирных жителей. Украинские военные формирования продолжают обстреливать этот район, хотя он остается густонаселенным. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230210/donbass-1851193429.html

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, в мире, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)