https://ria.ru/20230211/peregovory-1851375502.html

На Западе захотели участвовать в переговорах России и Украины

На Западе захотели участвовать в переговорах России и Украины - РИА Новости, 11.02.2023

На Западе захотели участвовать в переговорах России и Украины

Западные страны должны принять участие в мирных переговорах между Украиной и Россией, пишет бывший член британского парламента Мэттью Пэррис в колонке для... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T10:51

2023-02-11T10:51

2023-02-11T15:54

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Западные страны должны принять участие в мирных переговорах между Украиной и Россией, пишет бывший член британского парламента Мэттью Пэррис в колонке для газеты The Times.По мнению автора, Запад обязан помочь прекратить конфликт и сыграть свою роль в его урегулировании, причем не только Киев должен решать, как он закончится."Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе просто поставляем бесплатное оружие. Мы платим за это. Не одному Зеленскому заказывать музыку", — продолжил Пэррис.Он считает, что настанет день, когда Россия и Украина сядут за стол переговоров, а третья сторона, Запад во главе с США, повлияет на разрешение конфликта между двумя странами.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20230211/tanki-1851344588.html

https://ria.ru/20230211/zemletryasenie-1851349047.html

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в мире, россия, украина, киев, сша