10:51 11.02.2023 (обновлено: 15:54 11.02.2023)
На Западе захотели участвовать в переговорах России и Украины
Обозреватель Times Пэррис: Запад должен участвовать в будущих переговорах России и Украины
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Западные страны должны принять участие в мирных переговорах между Украиной и Россией, пишет бывший член британского парламента Мэттью Пэррис в колонке для газеты The Times.
"Если Соединенные Штаты и их союзники в Западной Европе хотят взять на себя ответственность за поддержание послевоенного мира на Украине, как мы поддерживали их военные усилия, мы должны иметь право голоса в определении масштабов военных амбиций этой страны и условий любого окончательного урегулирования", — утверждает автор материала.
По мнению автора, Запад обязан помочь прекратить конфликт и сыграть свою роль в его урегулировании, причем не только Киев должен решать, как он закончится.
"Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе просто поставляем бесплатное оружие. Мы платим за это. Не одному Зеленскому заказывать музыку", — продолжил Пэррис.
Он считает, что настанет день, когда Россия и Украина сядут за стол переговоров, а третья сторона, Запад во главе с США, повлияет на разрешение конфликта между двумя странами.
"Ничто из того, что мы говорим сейчас, ни гневные угрозы, ни поднятые кулаки, не должно нарушить или подорвать эти переговоры. Это называется дипломатией. Она по-прежнему имеет значение и со временем станет важнее всего остального", — подытожил Пэррис.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.