https://ria.ru/20230211/pens-1851341675.html

В резиденции бывшего вице-президента США Пенса нашли секретный документ

В резиденции бывшего вице-президента США Пенса нашли секретный документ - РИА Новости, 11.02.2023

В резиденции бывшего вице-президента США Пенса нашли секретный документ

Обыск в резиденции бывшего вице-президента США Майка Пенса завершился, обнаружен один секретный документ, сообщил представитель Пенса Дэвин О"Малли. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T00:17

2023-02-11T00:17

2023-02-11T00:17

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Обыск в резиденции бывшего вице-президента США Майка Пенса завершился, обнаружен один секретный документ, сообщил представитель Пенса Дэвин О"Малли. По словам О"Малли, которого в своем Twitter цитирует корреспондент Washington Post, обыск продолжался "пять часов, по итогам которых был обнаружен один документ под грифом "секретно", а также еще шесть страниц документов, на которых не было грифа "секретно", но которые не были найдены ранее в ходе первичного поиска документов юристом вице-президента". В прошлом месяце юристы Пенса объявили об обнаружении нескольких бумаг с грифом "секретно" и передали их властям. Ранее в пятницу СМИ сообщили, что сотрудники ФБР прибыли в дом Пенса для обысков в рамках расследования дел по ненадлежащему обращению с "секретными материалами". Аналогичные мероприятия уже проходили в частном офисе и двух домах президента Джо Байдена, а также в имении экс-президента Дональда Трампа, с которым работал Пенс. У всех них были найдены секретные материалы, которые хранились в не приспособленных для этого условиях.

https://ria.ru/20230125/ssha-1847255552.html

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в мире, сша, майк пенс, фбр, джо байден, дональд трамп