https://ria.ru/20230211/ovchinskiy-1851377677.html

Овчинский: столичный мясоперерабатывающий завод улучшит инфраструктуру

Овчинский: столичный мясоперерабатывающий завод улучшит инфраструктуру - РИА Новости, 11.02.2023

Овчинский: столичный мясоперерабатывающий завод улучшит инфраструктуру

Один из крупнейших столичных мясоперерабатывающих заводов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) завершает строительство двух объектов,... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:15

2023-02-11T11:15

2023-02-11T11:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Один из крупнейших столичных мясоперерабатывающих заводов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) завершает строительство двух объектов, которые улучшат его инфраструктуру, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Черкизовский мясоперерабатывающий завод заканчивает возведение производственных объектов, в том числе ремонтной мастерской легкового автотранспорта и сервиса по обслуживанию дизельных погрузчиков. Новые корпуса разместят на востоке города на земельном участке площадью 0,24 гектара, выделенном инвестору в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Здесь будет создано около 20 новых рабочих мест", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Глава департамента добавил, что модернизация инфраструктуры позволит предприятию уменьшить затраты на логистику и ремонт, а сэкономленные средства пустить на развитие производства и повышение объемов выпуска.С марта прошлого года власти Москвы в рамках антикризисной поддержки бизнеса начали давать в аренду участки под производственные МаИП по ставке за один рубль в год.

https://ria.ru/20230210/energopotreblenie-1851039373.html

https://ria.ru/20230210/moskva-1851013520.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, владислав овчинский