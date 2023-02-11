Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: столичный мясоперерабатывающий завод улучшит инфраструктуру - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230211/ovchinskiy-1851377677.html
Овчинский: столичный мясоперерабатывающий завод улучшит инфраструктуру
Овчинский: столичный мясоперерабатывающий завод улучшит инфраструктуру - РИА Новости, 11.02.2023
Овчинский: столичный мясоперерабатывающий завод улучшит инфраструктуру
Один из крупнейших столичных мясоперерабатывающих заводов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) завершает строительство двух объектов,... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:15
2023-02-11T11:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821834404_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e3e4f3511bec272bc1a1539c3f4ff953.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Один из крупнейших столичных мясоперерабатывающих заводов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) завершает строительство двух объектов, которые улучшат его инфраструктуру, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Черкизовский мясоперерабатывающий завод заканчивает возведение производственных объектов, в том числе ремонтной мастерской легкового автотранспорта и сервиса по обслуживанию дизельных погрузчиков. Новые корпуса разместят на востоке города на земельном участке площадью 0,24 гектара, выделенном инвестору в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Здесь будет создано около 20 новых рабочих мест", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Глава департамента добавил, что модернизация инфраструктуры позволит предприятию уменьшить затраты на логистику и ремонт, а сэкономленные средства пустить на развитие производства и повышение объемов выпуска.С марта прошлого года власти Москвы в рамках антикризисной поддержки бизнеса начали давать в аренду участки под производственные МаИП по ставке за один рубль в год.
https://ria.ru/20230210/energopotreblenie-1851039373.html
https://ria.ru/20230210/moskva-1851013520.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821834404_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c151c8f4e882875df02c0df15db85f45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Владислав Овчинский
11:15 11.02.2023
 

Овчинский: столичный мясоперерабатывающий завод улучшит инфраструктуру

© Фото: пресс-служба ДИПП Овчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Фото: пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Один из крупнейших столичных мясоперерабатывающих заводов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) завершает строительство двух объектов, которые улучшат его инфраструктуру, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Черкизовский мясоперерабатывающий завод заканчивает возведение производственных объектов, в том числе ремонтной мастерской легкового автотранспорта и сервиса по обслуживанию дизельных погрузчиков. Новые корпуса разместят на востоке города на земельном участке площадью 0,24 гектара, выделенном инвестору в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Здесь будет создано около 20 новых рабочих мест", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 10:12
Заммэра Ефимов: бизнес Москвы увеличил энергопотребление на 2 процента
Глава департамента добавил, что модернизация инфраструктуры позволит предприятию уменьшить затраты на логистику и ремонт, а сэкономленные средства пустить на развитие производства и повышение объемов выпуска.
С марта прошлого года власти Москвы в рамках антикризисной поддержки бизнеса начали давать в аренду участки под производственные МаИП по ставке за один рубль в год.
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Вчера, 08:09Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск ИБП в десять раз
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала