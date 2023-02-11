https://ria.ru/20230211/ovchinskiy-1851377677.html
Овчинский: столичный мясоперерабатывающий завод улучшит инфраструктуру
Овчинский: столичный мясоперерабатывающий завод улучшит инфраструктуру - РИА Новости, 11.02.2023
Овчинский: столичный мясоперерабатывающий завод улучшит инфраструктуру
Один из крупнейших столичных мясоперерабатывающих заводов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) завершает строительство двух объектов,... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:15
2023-02-11T11:15
2023-02-11T11:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821834404_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e3e4f3511bec272bc1a1539c3f4ff953.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Один из крупнейших столичных мясоперерабатывающих заводов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) завершает строительство двух объектов, которые улучшат его инфраструктуру, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Черкизовский мясоперерабатывающий завод заканчивает возведение производственных объектов, в том числе ремонтной мастерской легкового автотранспорта и сервиса по обслуживанию дизельных погрузчиков. Новые корпуса разместят на востоке города на земельном участке площадью 0,24 гектара, выделенном инвестору в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Здесь будет создано около 20 новых рабочих мест", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Глава департамента добавил, что модернизация инфраструктуры позволит предприятию уменьшить затраты на логистику и ремонт, а сэкономленные средства пустить на развитие производства и повышение объемов выпуска.С марта прошлого года власти Москвы в рамках антикризисной поддержки бизнеса начали давать в аренду участки под производственные МаИП по ставке за один рубль в год.
https://ria.ru/20230210/energopotreblenie-1851039373.html
https://ria.ru/20230210/moskva-1851013520.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821834404_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c151c8f4e882875df02c0df15db85f45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Один из крупнейших столичных мясоперерабатывающих заводов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) завершает строительство двух объектов, которые улучшат его инфраструктуру, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Черкизовский мясоперерабатывающий завод заканчивает возведение производственных объектов, в том числе ремонтной мастерской легкового автотранспорта и сервиса по обслуживанию дизельных погрузчиков. Новые корпуса разместят на востоке города на земельном участке площадью 0,24 гектара, выделенном инвестору в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Здесь будет создано около 20 новых рабочих мест", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Глава департамента добавил, что модернизация инфраструктуры позволит предприятию уменьшить затраты на логистику и ремонт, а сэкономленные средства пустить на развитие производства и повышение объемов выпуска.
С марта прошлого года власти Москвы
в рамках антикризисной поддержки бизнеса начали давать в аренду участки под производственные МаИП по ставке за один рубль в год.