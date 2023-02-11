https://ria.ru/20230211/oshibka-1851422676.html

Захарова предостерегла Бербок от еще одной ошибки

Захарова предостерегла Бербок от еще одной ошибки - РИА Новости, 11.02.2023

Захарова предостерегла Бербок от еще одной ошибки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД ФРГ Анналены Бербок ошибкой свои слова о войне Европы против РФ, заявив,... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T16:55

2023-02-11T16:55

2023-02-11T16:55

специальная военная операция на украине

политика

мария захарова

нато

анналена бербок

германия

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД ФРГ Анналены Бербок ошибкой свои слова о войне Европы против РФ, заявив, что если Бербок опять проявляет лицемерие, то совершает непоправимую ошибку. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала ошибкой свои слова о том, что Запад находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Она процитировала пословицу: "не ошибается лишь тот, кто не живет". "Если Вы осознали свою ошибку искренне, Вы это поймёте. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую", - написала Захарова в своём телеграм-канале. "Это чрезвычайное важное заявление! Не шучу. Послушайте, Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведёт к убийствам людей из западного оружия", - добавила она. Захарова подчеркнула, что "восемь лет режим Зеленского, которого поддерживала Германия, убивал людей Донбасса". "Чтобы прекратить кровопролитие и купировать угрозы его перерастания в очередную мировую войну, была начата СВО. И тут НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь, превращая всё это в масштабную бойню", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230210/germaniya-1850975751.html

https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, мария захарова, нато, анналена бербок, германия, россия