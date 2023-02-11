Рейтинг@Mail.ru
Захарова предостерегла Бербок от еще одной ошибки - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/oshibka-1851422676.html
Захарова предостерегла Бербок от еще одной ошибки
Захарова предостерегла Бербок от еще одной ошибки - РИА Новости, 11.02.2023
Захарова предостерегла Бербок от еще одной ошибки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД ФРГ Анналены Бербок ошибкой свои слова о войне Европы против РФ, заявив,... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:55
2023-02-11T16:55
специальная военная операция на украине
политика
мария захарова
нато
анналена бербок
германия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1837846d78e769b857472c19de568755.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД ФРГ Анналены Бербок ошибкой свои слова о войне Европы против РФ, заявив, что если Бербок опять проявляет лицемерие, то совершает непоправимую ошибку. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала ошибкой свои слова о том, что Запад находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Она процитировала пословицу: "не ошибается лишь тот, кто не живет". "Если Вы осознали свою ошибку искренне, Вы это поймёте. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую", - написала Захарова в своём телеграм-канале. "Это чрезвычайное важное заявление! Не шучу. Послушайте, Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведёт к убийствам людей из западного оружия", - добавила она. Захарова подчеркнула, что "восемь лет режим Зеленского, которого поддерживала Германия, убивал людей Донбасса". "Чтобы прекратить кровопролитие и купировать угрозы его перерастания в очередную мировую войну, была начата СВО. И тут НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь, превращая всё это в масштабную бойню", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230210/germaniya-1850975751.html
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_926f804a1424c7cc76a7ce3026d02192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, мария захарова, нато, анналена бербок, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Мария Захарова, НАТО, Анналена Бербок, Германия, Россия
16:55 11.02.2023
 
Захарова предостерегла Бербок от еще одной ошибки

Захарова надеется на искренность в признании Бербок ошибки о "войне" Запада с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД ФРГ Анналены Бербок ошибкой свои слова о войне Европы против РФ, заявив, что если Бербок опять проявляет лицемерие, то совершает непоправимую ошибку.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала ошибкой свои слова о том, что Запад находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Она процитировала пословицу: "не ошибается лишь тот, кто не живет".
Квартал банков во Франкфурте-на-Майне, Германия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 08:00
Германия стала главной мишенью для США
"Если Вы осознали свою ошибку искренне, Вы это поймёте. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую", - написала Захарова в своём телеграм-канале.
"Это чрезвычайное важное заявление! Не шучу. Послушайте, Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведёт к убийствам людей из западного оружия", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что "восемь лет режим Зеленского, которого поддерживала Германия, убивал людей Донбасса". "Чтобы прекратить кровопролитие и купировать угрозы его перерастания в очередную мировую войну, была начата СВО. И тут НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь, превращая всё это в масштабную бойню", - подчеркнула она.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 08:00
"Призрак Киева" бродит по Европе. Зеленскому подрезали крылья
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаМария ЗахароваНАТОАнналена БербокГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала