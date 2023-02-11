https://ria.ru/20230211/oshibka-1851422676.html
Захарова предостерегла Бербок от еще одной ошибки
Захарова предостерегла Бербок от еще одной ошибки - РИА Новости, 11.02.2023
Захарова предостерегла Бербок от еще одной ошибки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД ФРГ Анналены Бербок ошибкой свои слова о войне Европы против РФ, заявив,... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:55
2023-02-11T16:55
2023-02-11T16:55
специальная военная операция на украине
политика
мария захарова
нато
анналена бербок
германия
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД ФРГ Анналены Бербок ошибкой свои слова о войне Европы против РФ, заявив, что если Бербок опять проявляет лицемерие, то совершает непоправимую ошибку. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала ошибкой свои слова о том, что Запад находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Она процитировала пословицу: "не ошибается лишь тот, кто не живет". "Если Вы осознали свою ошибку искренне, Вы это поймёте. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую", - написала Захарова в своём телеграм-канале. "Это чрезвычайное важное заявление! Не шучу. Послушайте, Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведёт к убийствам людей из западного оружия", - добавила она. Захарова подчеркнула, что "восемь лет режим Зеленского, которого поддерживала Германия, убивал людей Донбасса". "Чтобы прекратить кровопролитие и купировать угрозы его перерастания в очередную мировую войну, была начата СВО. И тут НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь, превращая всё это в масштабную бойню", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230210/germaniya-1850975751.html
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, мария захарова, нато, анналена бербок, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Мария Захарова, НАТО, Анналена Бербок, Германия, Россия
Захарова предостерегла Бербок от еще одной ошибки
Захарова надеется на искренность в признании Бербок ошибки о "войне" Запада с Россией
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала
признание главы МИД ФРГ Анналены Бербок ошибкой свои слова о войне Европы против РФ, заявив, что если Бербок опять проявляет лицемерие, то совершает непоправимую ошибку.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала ошибкой свои слова о том, что Запад находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Она процитировала пословицу: "не ошибается лишь тот, кто не живет".
"Если Вы осознали свою ошибку искренне, Вы это поймёте. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую", - написала Захарова в своём телеграм-канале.
"Это чрезвычайное важное заявление! Не шучу. Послушайте, Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведёт к убийствам людей из западного оружия", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что "восемь лет режим Зеленского, которого поддерживала Германия, убивал людей Донбасса". "Чтобы прекратить кровопролитие и купировать угрозы его перерастания в очередную мировую войну, была начата СВО. И тут НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь, превращая всё это в масштабную бойню", - подчеркнула она.