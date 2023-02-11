https://ria.ru/20230211/osadki-1851435640.html

Москвичей предупредили о барической пиле

Москвичей предупредили о барической пиле - РИА Новости, 11.02.2023

Москвичей предупредили о барической пиле

В ближайшие 15 часов в Москве выпадет до 20 процентов месячной нормы осадков, а также прогнозируется барическая пила — давление стремительно вырастет на 17... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T18:31

2023-02-11T18:31

2023-02-11T19:07

общество

москва

погода

центр "фобос"

россия

евгений тишковец

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В ближайшие 15 часов в Москве выпадет до 20 процентов месячной нормы осадков, а также прогнозируется барическая пила — давление стремительно вырастет на 17 единиц, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, начавшийся снег постепенно будет усиливаться и достигнет максимальной интенсивности в период с 21:00 до 3:00. После того как центр североатлантического циклона пройдет через столицу, около 4:00 ветер изменится с юго-западного на северные румбы и усилится до опасных, штормовых значений — 15-20 метров в секунду. Специалист отметил, что до девяти часов утра ожидаются метели, при которых видимость ухудшится до одного километра. К середине дня ветер постепенно ослабеет, а к вечеру стихнет."В целом за 15 часов выпадет до семи-десяти миллиметров осадков, или до 20 процентов месячной нормы. Высота снежного покрова за ближайшие сутки подрастет с 27 до 33 сантиметров. <...> Кроме того, прогнозируется барическая пила: показания барометров в ночь понизятся до 735 миллиметров ртутного столба, а потом стремительный рост на 17 единиц — к вечеру до 752 миллиметров ртутного столба", — отметил синоптик.Тишковец подчеркнул, что такие колебания атмосферного давления негативно скажутся на самочувствии аллергиков, астматиков и людей с повышенным артериальным давлением. Он также добавил, что при обжигающем сильном ветре ожидаемая в диапазоне от минус двух до минус пяти градусов температура воздуха в воскресенье будет казаться как минус девять — минус 12.

https://ria.ru/20230207/moskva-1850188487.html

https://ria.ru/20230201/pogoda-1848837488.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, москва, погода, центр "фобос", россия, евгений тишковец