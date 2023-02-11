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В парижском аэропорту Орли отменили половину рейсов из-за забастовки
В парижском аэропорту Орли отменили половину рейсов из-за забастовки - РИА Новости, 11.02.2023
В парижском аэропорту Орли отменили половину рейсов из-за забастовки
Половина рейсов в парижском аэропорту Орли в субботу отменена, также наблюдаются задержки вылетов из-за забастовки авиадиспетчеров, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T17:04
2023-02-11T17:04
2023-02-11T17:04
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ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Половина рейсов в парижском аэропорту Орли в субботу отменена, также наблюдаются задержки вылетов из-за забастовки авиадиспетчеров, сообщил телеканал BFMTV. Отмечается, что забастовка авиадиспетчеров стала "сюрпризом" для руководства аэропорта, так как сотрудники в последний момент решили поддержать призыв профсоюзов бастовать. Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC) в Twitter рекомендует гражданам проверять статус рейса до выезда в аэропорт. Остальные парижские аэропорты работают без изменений. В Париже в субботу проходит четвертая всеобщая манифестация против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Более 200 акций пройдут по всей Франции, в том числе, во всех крупных городах – Марселе, Лионе, Бордо, Нанте.
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в мире, франция, париж
В парижском аэропорту Орли отменили половину рейсов из-за забастовки
В парижском аэропорту Орли отменили половину рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров