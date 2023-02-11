01:25 11.02.2023 (обновлено: 01:33 11.02.2023)
Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 22 февраля
Спецсессия ГА ООН, созванная после начала спецоперации на Украине, возобновится 22 февраля
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 11 фев - РИА Новости. Одиннадцатая чрезвычайная спецсессия ГА ООН, созванная в феврале 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине, возобновит работу 22 февраля, сообщила официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак.
"Заседание одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи состоится 22 февраля, в 15.00 (23.00 мск). Возобновление спецсессии произойдёт после того, как 10 февраля поступил запрос от постоянных представителей Албании, Австралии, Канады, Гватемалы, Японии, Республики Молдова, Республики Корея, Турции, Украины, Соединенного Королевства и США и главы делегации ЕС от имени 27 членов Евросоюза", - указала она.
Обычно в ходе заседаний 11-й спецсессии Генассамблея принимала антироссийские резолюции, связанные с СВО.
Чрезвычайные специальные сессии Генеральной Ассамблеи созываются в течение 24 часов c момента получения генеральным секретарем ООН требования o созыве такой сессии, поступившего от Совета Безопасности и поддержанного голосами любых девяти членов Совета. Также такая сессия может созываться после получения соответствующего требования от большинства членов ООН, выраженного путем голосования в Межсессионном комитете, или сообщения большинства членов Организации o присоединении к требованию o созыве.