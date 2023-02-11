https://ria.ru/20230211/oon-1851344450.html

Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 22 февраля

Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 22 февраля - РИА Новости, 11.02.2023

Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 22 февраля

Одиннадцатая чрезвычайная спецсессия ГА ООН, созванная в феврале 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине, возобновит работу 22 февраля, сообщила... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T01:25

2023-02-11T01:25

2023-02-11T01:33

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ООН, 11 фев - РИА Новости. Одиннадцатая чрезвычайная спецсессия ГА ООН, созванная в феврале 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине, возобновит работу 22 февраля, сообщила официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак. Обычно в ходе заседаний 11-й спецсессии Генассамблея принимала антироссийские резолюции, связанные с СВО. Чрезвычайные специальные сессии Генеральной Ассамблеи созываются в течение 24 часов c момента получения генеральным секретарем ООН требования o созыве такой сессии, поступившего от Совета Безопасности и поддержанного голосами любых девяти членов Совета. Также такая сессия может созываться после получения соответствующего требования от большинства членов ООН, выраженного путем голосования в Межсессионном комитете, или сообщения большинства членов Организации o присоединении к требованию o созыве.

https://radiosputnik.ria.ru/20230210/oon-1851251578.html

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украина, россия, албания, оон, генеральная ассамблея оон, евросоюз, в мире