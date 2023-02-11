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В Минздраве оценили уровень онкослужбы в новых регионах - РИА Новости, 11.02.2023
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В Минздраве оценили уровень онкослужбы в новых регионах
В Минздраве оценили уровень онкослужбы в новых регионах - РИА Новости, 11.02.2023
В Минздраве оценили уровень онкослужбы в новых регионах
Врачи-онкологи, работающие в новых регионах России, - большие специалисты и профессионалы, они ведут свой раковый регистр, который после модернизации можно... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T10:38
2023-02-11T13:10
здоровье - общество
россия
андрей каприн
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Врачи-онкологи, работающие в новых регионах России, - большие специалисты и профессионалы, они ведут свой раковый регистр, который после модернизации можно будет связать с общероссийским, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. "В новых регионах была достаточно интересная онкослужба. По-моему, главный онколог и руководитель Донецкого онкологического диспансера был главным онкологом Украины, значит, доверие к нему было. Врачи там – большие специалисты и серьезные профессионалы", - сказал Каприн. Он отметил, что у местных специалистов есть и свой раковый регистр, который они вели. После модернизации его можно будет состыковать с общероссийским, уточнил Каприн.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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здоровье - общество, россия, андрей каприн
Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн
10:38 11.02.2023 (обновлено: 13:10 11.02.2023)
 
В Минздраве оценили уровень онкослужбы в новых регионах

Академик РАН Каприн назвал онкологов в новых регионах России большими профессионалами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАндрей Каприн
Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Каприн. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Врачи-онкологи, работающие в новых регионах России, - большие специалисты и профессионалы, они ведут свой раковый регистр, который после модернизации можно будет связать с общероссийским, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн.
"В новых регионах была достаточно интересная онкослужба. По-моему, главный онколог и руководитель Донецкого онкологического диспансера был главным онкологом Украины, значит, доверие к нему было. Врачи там – большие специалисты и серьезные профессионалы", - сказал Каприн.
Он отметил, что у местных специалистов есть и свой раковый регистр, который они вели. После модернизации его можно будет состыковать с общероссийским, уточнил Каприн.
Читайте полный текст интервью >>>
Врач - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 17:44
Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах
 
Здоровье - ОбществоРоссияАндрей Каприн
 
 
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