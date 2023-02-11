https://ria.ru/20230211/onkologi-1851374710.html

В Минздраве оценили уровень онкослужбы в новых регионах

В Минздраве оценили уровень онкослужбы в новых регионах - РИА Новости, 11.02.2023

В Минздраве оценили уровень онкослужбы в новых регионах

Врачи-онкологи, работающие в новых регионах России, - большие специалисты и профессионалы, они ведут свой раковый регистр, который после модернизации можно... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T10:38

2023-02-11T10:38

2023-02-11T13:10

здоровье - общество

россия

андрей каприн

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Врачи-онкологи, работающие в новых регионах России, - большие специалисты и профессионалы, они ведут свой раковый регистр, который после модернизации можно будет связать с общероссийским, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. "В новых регионах была достаточно интересная онкослужба. По-моему, главный онколог и руководитель Донецкого онкологического диспансера был главным онкологом Украины, значит, доверие к нему было. Врачи там – большие специалисты и серьезные профессионалы", - сказал Каприн. Он отметил, что у местных специалистов есть и свой раковый регистр, который они вели. После модернизации его можно будет состыковать с общероссийским, уточнил Каприн.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230208/minzdrav-1850633600.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, андрей каприн