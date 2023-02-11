https://ria.ru/20230211/omu-1851253685.html

"Могут все решить за пару минут". У какой страны больше всего ядерных ракет

"Могут все решить за пару минут". У какой страны больше всего ядерных ракет - РИА Новости, 11.02.2023

"Могут все решить за пару минут". У какой страны больше всего ядерных ракет

В конце января часы Судного дня передвинули на десять секунд вперед. Теперь они показывают 90 секунд до "ядерной полуночи". Все из-за усиления разговоров о... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T08:00

2023-02-11T08:00

2023-02-11T08:00

россия

сша

китай

великобритания

франция

индия

пакистан

израиль

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В конце января часы Судного дня передвинули на десять секунд вперед. Теперь они показывают 90 секунд до "ядерной полуночи". Все из-за усиления разговоров о применении атомного оружия. Какие страны "держат порох сухим" на фоне растущей эскалации — в материале РИА Новости.Лига выдающихся джентльменовСейчас в ядерный клуб входят девять государств, которые принято делить на старые и новые. К первым относят пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и победителей во Второй мировой войне — США, Россию, Великобританию, Францию и Китай.Эти страны успели обзавестись оружием возмездия до принятия ключевого документа — Договора о нераспространении ядерного оружия, который вступил в силу в 1970-м. Со временем к нему присоединились 190 независимых государств, которые соблюдают его до сих пор.Отказались это сделать только пять стран: Индия, Израиль, Пакистан, КНДР (Северная Корея сперва поддержала договор, но затем вышла из него) и Южный Судан. Все они, за исключением молодого африканского государства, тоже обзавелись немирным атомом.При этом Тель-Авив никогда официально не признавал его наличие.Паритетные лидерыРоссия и США — единственные, кто официально обладает полноценной ядерной триадой: межконтинентальными баллистическими ракетами, стратегической авиацией, способной наносить удары оружием массового уничтожения, и субмаринами с баллистическими ракетами подводного базирования.На долю Москвы и Вашингтона, по оценкам экспертов из Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), к январю 2022 года приходилось 90 процентов всех запасов ядерного оружия в мире:Отстающие и догоняющиеТретье место под вопросом. Раньше его занимала Франция — точное число зарядов на вооружении Пятой республики неизвестно. По словам президента Эммануэля Макрона, их "менее 300". Париж обладает морскими и воздушными носителями, ранее имелась и сухопутная составляющая ядерной триады, но в 1996-м решили деактивировать баллистические ракеты средней дальности. Процесс занял два года.О китайском ядерном оружии точных данных также нет. В SIPRI считают, что Пекину удалось обойти Париж и сделать 350 боеголовок. При этом Пентагон еще в ноябре 2021 года заявлял, что КНР удалось создать полноценную ядерную триаду.На достигнутом останавливаться не хотят — к 2035 году Поднебесная может произвести порядка полутора тысяч боеголовок, что позволит достичь паритета с США и Россией.Великобритания располагает более скромными запасами:Близкие возможности у Пакистана с Индией — 165 и 160 боеголовок соответственно. На вооружении Израиля, по данным SIPRI, 90 боеголовок, а запасы Северной Кореи эксперты оценивают в 20 боеголовок.Причины для беспокойстваВ докладе американского "Бюллетеня ученых-атомщиков" отмечается, что угроза столкновения между ядерными державами сейчас остра как никогда — об этом свидетельствуют как боевые действия вблизи Чернобыльской и Запорожской АЭС, так и "деградация Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)" — последнего действующего соглашения о ядерной разрядке. Именно оно обеспечивает паритет между Москвой и Вашингтоном и все еще остается в силе. Но есть трудности.В начале февраля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает неуместным приглашать американских инспекторов для проверки соблюдения — последнего действующего соглашения двух стран о ядерной разрядке. По словам дипломата, такое решение — результат развязанной Западом гибридной войны против России.Не помогает деэскалации и наличие американского ОМУ в Европе, противоречащее ДНЯО. Например, 150 американских тактических термоядерных авиационных бомб B61 хранятся на базах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Более того, сейчас их меняют на обновленные B62-12.

https://ria.ru/20221028/bomby-1827238709.html

россия

сша

китай

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франция

индия

пакистан

израиль

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, сша, китай, великобритания, франция, индия, пакистан, израиль, безопасность, кндр (северная корея)