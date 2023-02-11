Рейтинг@Mail.ru
"Могут все решить за пару минут". У какой страны больше всего ядерных ракет - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/omu-1851253685.html
"Могут все решить за пару минут". У какой страны больше всего ядерных ракет
"Могут все решить за пару минут". У какой страны больше всего ядерных ракет - РИА Новости, 11.02.2023
"Могут все решить за пару минут". У какой страны больше всего ядерных ракет
В конце января часы Судного дня передвинули на десять секунд вперед. Теперь они показывают 90 секунд до "ядерной полуночи". Все из-за усиления разговоров о... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T08:00
2023-02-11T08:00
россия
сша
китай
великобритания
франция
индия
пакистан
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151555/07/1515550767_97:0:1203:622_1920x0_80_0_0_fd139d3552b321984171d3f3f6718d1c.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В конце января часы Судного дня передвинули на десять секунд вперед. Теперь они показывают 90 секунд до "ядерной полуночи". Все из-за усиления разговоров о применении атомного оружия. Какие страны "держат порох сухим" на фоне растущей эскалации — в материале РИА Новости.Лига выдающихся джентльменовСейчас в ядерный клуб входят девять государств, которые принято делить на старые и новые. К первым относят пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и победителей во Второй мировой войне — США, Россию, Великобританию, Францию и Китай.Эти страны успели обзавестись оружием возмездия до принятия ключевого документа — Договора о нераспространении ядерного оружия, который вступил в силу в 1970-м. Со временем к нему присоединились 190 независимых государств, которые соблюдают его до сих пор.Отказались это сделать только пять стран: Индия, Израиль, Пакистан, КНДР (Северная Корея сперва поддержала договор, но затем вышла из него) и Южный Судан. Все они, за исключением молодого африканского государства, тоже обзавелись немирным атомом.При этом Тель-Авив никогда официально не признавал его наличие.Паритетные лидерыРоссия и США — единственные, кто официально обладает полноценной ядерной триадой: межконтинентальными баллистическими ракетами, стратегической авиацией, способной наносить удары оружием массового уничтожения, и субмаринами с баллистическими ракетами подводного базирования.На долю Москвы и Вашингтона, по оценкам экспертов из Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), к январю 2022 года приходилось 90 процентов всех запасов ядерного оружия в мире:Отстающие и догоняющиеТретье место под вопросом. Раньше его занимала Франция — точное число зарядов на вооружении Пятой республики неизвестно. По словам президента Эммануэля Макрона, их "менее 300". Париж обладает морскими и воздушными носителями, ранее имелась и сухопутная составляющая ядерной триады, но в 1996-м решили деактивировать баллистические ракеты средней дальности. Процесс занял два года.О китайском ядерном оружии точных данных также нет. В SIPRI считают, что Пекину удалось обойти Париж и сделать 350 боеголовок. При этом Пентагон еще в ноябре 2021 года заявлял, что КНР удалось создать полноценную ядерную триаду.На достигнутом останавливаться не хотят — к 2035 году Поднебесная может произвести порядка полутора тысяч боеголовок, что позволит достичь паритета с США и Россией.Великобритания располагает более скромными запасами:Близкие возможности у Пакистана с Индией — 165 и 160 боеголовок соответственно. На вооружении Израиля, по данным SIPRI, 90 боеголовок, а запасы Северной Кореи эксперты оценивают в 20 боеголовок.Причины для беспокойстваВ докладе американского "Бюллетеня ученых-атомщиков" отмечается, что угроза столкновения между ядерными державами сейчас остра как никогда — об этом свидетельствуют как боевые действия вблизи Чернобыльской и Запорожской АЭС, так и "деградация Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)" — последнего действующего соглашения о ядерной разрядке. Именно оно обеспечивает паритет между Москвой и Вашингтоном и все еще остается в силе. Но есть трудности.В начале февраля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает неуместным приглашать американских инспекторов для проверки соблюдения — последнего действующего соглашения двух стран о ядерной разрядке. По словам дипломата, такое решение — результат развязанной Западом гибридной войны против России.Не помогает деэскалации и наличие американского ОМУ в Европе, противоречащее ДНЯО. Например, 150 американских тактических термоядерных авиационных бомб B61 хранятся на базах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Более того, сейчас их меняют на обновленные B62-12.
https://ria.ru/20221028/bomby-1827238709.html
россия
сша
китай
великобритания
франция
индия
пакистан
израиль
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151555/07/1515550767_236:0:1065:622_1920x0_80_0_0_6dd149b9f93c69026b43765ddc5296d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, великобритания, франция, индия, пакистан, израиль, безопасность, кндр (северная корея)
Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Израиль, Безопасность, КНДР (Северная Корея)
08:00 11.02.2023
 

"Могут все решить за пару минут". У какой страны больше всего ядерных ракет

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат"
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В конце января часы Судного дня передвинули на десять секунд вперед. Теперь они показывают 90 секунд до "ядерной полуночи". Все из-за усиления разговоров о применении атомного оружия. Какие страны "держат порох сухим" на фоне растущей эскалации — в материале РИА Новости.

Лига выдающихся джентльменов

Сейчас в ядерный клуб входят девять государств, которые принято делить на старые и новые. К первым относят пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и победителей во Второй мировой войне — США, Россию, Великобританию, Францию и Китай.
Эти страны успели обзавестись оружием возмездия до принятия ключевого документа — Договора о нераспространении ядерного оружия, который вступил в силу в 1970-м. Со временем к нему присоединились 190 независимых государств, которые соблюдают его до сих пор.
© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Отказались это сделать только пять стран: Индия, Израиль, Пакистан, КНДР (Северная Корея сперва поддержала договор, но затем вышла из него) и Южный Судан. Все они, за исключением молодого африканского государства, тоже обзавелись немирным атомом.
При этом Тель-Авив никогда официально не признавал его наличие.

Паритетные лидеры

Россия и США — единственные, кто официально обладает полноценной ядерной триадой: межконтинентальными баллистическими ракетами, стратегической авиацией, способной наносить удары оружием массового уничтожения, и субмаринами с баллистическими ракетами подводного базирования.
На долю Москвы и Вашингтона, по оценкам экспертов из Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), к январю 2022 года приходилось 90 процентов всех запасов ядерного оружия в мире:
  • размещенные боеголовки: США — 1744, Россия — 1588;
  • боеголовки в хранилищах: Россия — 2889, США — 1964;
  • общее число боеголовок на вооружении: Россия — 4477, США — 3708;
  • общее число боеголовок с учетом ожидающих утилизации: Россия — 5977, США — 5428.
© Фото : Tinker Air Force Base History OfficeАмериканский стратегический бомбардировщик B-52 с крылатыми ракетами AGM-28 Hound Dog на борту
Американский стратегический бомбардировщик B-52 с крылатыми ракетами AGM-28 “Hound Dog” на борту - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : Tinker Air Force Base History Office
Американский стратегический бомбардировщик B-52 с крылатыми ракетами AGM-28 Hound Dog на борту

Отстающие и догоняющие

Третье место под вопросом. Раньше его занимала Франция — точное число зарядов на вооружении Пятой республики неизвестно. По словам президента Эммануэля Макрона, их "менее 300". Париж обладает морскими и воздушными носителями, ранее имелась и сухопутная составляющая ядерной триады, но в 1996-м решили деактивировать баллистические ракеты средней дальности. Процесс занял два года.
О китайском ядерном оружии точных данных также нет. В SIPRI считают, что Пекину удалось обойти Париж и сделать 350 боеголовок. При этом Пентагон еще в ноябре 2021 года заявлял, что КНР удалось создать полноценную ядерную триаду.
© AP Photo / Mark Schiefelbein Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41" на параде в Пекине
 Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета Дунфэн-41 на параде в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41" на параде в Пекине
На достигнутом останавливаться не хотят — к 2035 году Поднебесная может произвести порядка полутора тысяч боеголовок, что позволит достичь паритета с США и Россией.
Великобритания располагает более скромными запасами:
  • 120 развернутых боеголовок;
  • еще 60 — на хранении;
  • в общей сложности, с учетом ожидающих утилизации — 225.
Близкие возможности у Пакистана с Индией — 165 и 160 боеголовок соответственно. На вооружении Израиля, по данным SIPRI, 90 боеголовок, а запасы Северной Кореи эксперты оценивают в 20 боеголовок.

Причины для беспокойства

В докладе американского "Бюллетеня ученых-атомщиков" отмечается, что угроза столкновения между ядерными державами сейчас остра как никогда — об этом свидетельствуют как боевые действия вблизи Чернобыльской и Запорожской АЭС, так и "деградация Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)" — последнего действующего соглашения о ядерной разрядке. Именно оно обеспечивает паритет между Москвой и Вашингтоном и все еще остается в силе. Но есть трудности.
© Пресс-служба МО РФ / Перейти в медиабанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс
© Пресс-служба МО РФ
Перейти в медиабанк
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
В начале февраля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает неуместным приглашать американских инспекторов для проверки соблюдения — последнего действующего соглашения двух стран о ядерной разрядке. По словам дипломата, такое решение — результат развязанной Западом гибридной войны против России.
Не помогает деэскалации и наличие американского ОМУ в Европе, противоречащее ДНЯО. Например, 150 американских тактических термоядерных авиационных бомб B61 хранятся на базах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Более того, сейчас их меняют на обновленные B62-12.
Американские истребители F-22 Raptor на авиабазе Повидз, Польша - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября 2022, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Цель только одна". Зачем США завозят в Европу новые термоядерные бомбы
 
РоссияСШАКитайВеликобританияФранцияИндияПакистанИзраильБезопасностьКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала