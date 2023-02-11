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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 11.02.2023
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские войска в 15.35 выпустили 6 снарядов по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:02
2023-02-11T16:02
2023-02-11T16:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в 15.35 выпустили 6 снарядов по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 15:35 - населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку