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Украинские войска выпустили около 40 снарядов по Херсонской области за ночь
Украинские войска выпустили около 40 снарядов по Херсонской области за ночь - РИА Новости, 11.02.2023
Украинские войска выпустили около 40 снарядов по Херсонской области за ночь
Вооруженные формирования киевского режима на протяжении ночи обстреливали левобережные города Каховку, Новую Каховку и Голую Пристань в Херсонской области,... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T10:55
2023-02-11T10:55
2023-02-11T10:55
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 фев – РИА Новости. Вооруженные формирования киевского режима на протяжении ночи обстреливали левобережные города Каховку, Новую Каховку и Голую Пристань в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань, Каховка, Васильевка, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
https://ria.ru/20230211/zakon-1851133831.html
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каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , каховка, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Новая Каховка
Украинские войска выпустили около 40 снарядов по Херсонской области за ночь
Украинские войска выпустили около 40 снарядов за ночь по городам в Херсонской области