https://ria.ru/20230211/obstrely-1851375819.html

Украинские войска выпустили около 40 снарядов по Херсонской области за ночь

Украинские войска выпустили около 40 снарядов по Херсонской области за ночь - РИА Новости, 11.02.2023

Украинские войска выпустили около 40 снарядов по Херсонской области за ночь

Вооруженные формирования киевского режима на протяжении ночи обстреливали левобережные города Каховку, Новую Каховку и Голую Пристань в Херсонской области,... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T10:55

2023-02-11T10:55

2023-02-11T10:55

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 фев – РИА Новости. Вооруженные формирования киевского режима на протяжении ночи обстреливали левобережные города Каховку, Новую Каховку и Голую Пристань в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань, Каховка, Васильевка, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

https://ria.ru/20230211/zakon-1851133831.html

херсонская область

каховка

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , каховка, новая каховка