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Украинские войска выпустили около 40 снарядов по Херсонской области за ночь - РИА Новости, 11.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/obstrely-1851375819.html
Украинские войска выпустили около 40 снарядов по Херсонской области за ночь
Украинские войска выпустили около 40 снарядов по Херсонской области за ночь - РИА Новости, 11.02.2023
Украинские войска выпустили около 40 снарядов по Херсонской области за ночь
Вооруженные формирования киевского режима на протяжении ночи обстреливали левобережные города Каховку, Новую Каховку и Голую Пристань в Херсонской области,... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T10:55
2023-02-11T10:55
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 фев – РИА Новости. Вооруженные формирования киевского режима на протяжении ночи обстреливали левобережные города Каховку, Новую Каховку и Голую Пристань в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань, Каховка, Васильевка, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
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херсонская область
каховка
новая каховка
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херсонская область , каховка, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Новая Каховка
10:55 11.02.2023
 
Украинские войска выпустили около 40 снарядов по Херсонской области за ночь

Украинские войска выпустили около 40 снарядов за ночь по городам в Херсонской области

© UEFA Администрация Новокаховского городского округаПоследствия обстрелов ВСУ в Новой Каховке
Последствия обстрелов ВСУ в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© UEFA Администрация Новокаховского городского округа
Последствия обстрелов ВСУ в Новой Каховке. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 фев – РИА Новости. Вооруженные формирования киевского режима на протяжении ночи обстреливали левобережные города Каховку, Новую Каховку и Голую Пристань в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань, Каховка, Васильевка, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС России на огневом рубеже в южном секторе зоны проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
08:00Специальная военная операция на Украине
"Это нужно для победы над Россией": Киев решился на отчаянный шаг
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаНовая Каховка
 
 
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