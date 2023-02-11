https://ria.ru/20230211/obstrel-1851437013.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 11.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 18.05 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T18:44
2023-02-11T18:44
2023-02-11T18:44
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.05 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.05 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку