https://ria.ru/20230211/obstrel-1851437013.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 11.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 18.05 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T18:44

2023-02-11T18:44

2023-02-11T18:44

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.05 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.05 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины