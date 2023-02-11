https://ria.ru/20230211/obstrel-1851428548.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 11.02.2023

Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в 16.10 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T17:29

2023-02-11T17:29

2023-02-11T20:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нато

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что при обстреле Петровского района города был разрушен частный дом. По сообщениям очевидцев, при обстреле частного сектора украинскими войсками погиб один мирный житель. Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС достали из-под завалов собственного дома. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нато