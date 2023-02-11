17:29 11.02.2023 (обновлено: 20:10 11.02.2023)
Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку еще шесть натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС выносят женщину, получившую ранения в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке
Сотрудники МЧС выносят женщину, получившую ранения в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.10 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что при обстреле Петровского района города был разрушен частный дом. По сообщениям очевидцев, при обстреле частного сектора украинскими войсками погиб один мирный житель. Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС достали из-под завалов собственного дома.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.