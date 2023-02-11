https://ria.ru/20230211/obstrel-1851399994.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 11.02.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
Украинские войска в 13.35 обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:22
2023-02-11T14:22
2023-02-11T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 13.35 - населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230211/gruppirovka-1851392622.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, ясиноватая, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины, Украина
14:22 11.02.2023 (обновлено: 14:23 11.02.2023)
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой десять снарядов натовского калибра