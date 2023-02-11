https://ria.ru/20230211/obstrel-1851399994.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 11.02.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

Украинские войска в 13.35 обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:22

2023-02-11T14:22

2023-02-11T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 13.35 - населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230211/gruppirovka-1851392622.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

ясиноватая

украина

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в мире, донецк, ясиноватая, вооруженные силы украины, украина